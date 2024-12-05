Россияне могут получить услуги в МФЦ по биометрии

В России запустили сервис обслуживания в многофункциональных центрах (МФЦ) по биометрии, предъявлять паспорт клиентам не нужно. Получить услуги по биометрии уже можно во флагманском МФЦ в Челябинске, достаточно посмотреть в камеру на рабочем месте сотрудника центра, после идентификации человека у работника МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Об этом говорится на сайте Единой биометрической системы (ЕБС).

Для получения услуги необходимо зарегистрировать биометрию (фото и запись голоса) в ЕБС и предоставить согласие на обработку данных. Затем в МФЦ нужно просто посмотреть в камеру, расположенную в окне обслуживания. Клиент сам будет выбирать — получить ему услугу по паспорту или биометрии.

До конца года аналогичный проект запустят в Липецкой и Ленинградской областях, а по итогам пилота примут решение о масштабировании.

Ранее правительство утвердило список услуг, доступных в МФЦ по биометрии. В их числе — получение водительских прав, оформление пенсии, подача заявления на развод.