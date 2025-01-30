Офлайн-продажу алкоголя по биометрии запустят в этом году

Запуск офлайн-продажи алкоголя по биометрии в России планируется на 2025 год. Покупатели смогут подтверждать свой возраст через Единую биометрическую систему (ЕБС), что заменит необходимость предъявления паспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

По словам собеседника агентства, сервис уже готов к использованию, в этом году его планируют представить совместно с торговыми сетями. С какими, эксперт не уточнил.

Кроме того, систему оплаты по биометрии можно применять и для других товаров с возрастными ограничениями. Нововведение поможет ускорить обслуживание покупателей на кассах самообслуживания, отметил Поволоцкий.

В январе правительство разрешило применять биометрию, зарегистрированную в приложении ЕБС, для подтверждения возраста при покупке энергетиков.