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30.01.2025 в 09:03

Офлайн-продажу алкоголя по биометрии запустят в этом году

В январе правительство разрешило таким способом подтверждать возраст при покупке энергетиков

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Запуск офлайн-продажи алкоголя по биометрии в России планируется на 2025 год. Покупатели смогут подтверждать свой возраст через Единую биометрическую систему (ЕБС), что заменит необходимость предъявления паспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

По словам собеседника агентства, сервис уже готов к использованию, в этом году его планируют представить совместно с торговыми сетями. С какими, эксперт не уточнил.

Кроме того, систему оплаты по биометрии можно применять и для других товаров с возрастными ограничениями. Нововведение поможет ускорить обслуживание покупателей на кассах самообслуживания, отметил Поволоцкий.

В январе правительство разрешило применять биометрию, зарегистрированную в приложении ЕБС, для подтверждения возраста при покупке энергетиков.

Алкоголь продажи биометрия ЕБС
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