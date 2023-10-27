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27.10.2023 в 13:35

Цены на билеты в кино в следующем году вырастут на 20-25%

Подорожание неизбежно, считает эксперт

Стоимость билетов в кино в следующем году вырастет на 20−25%, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков на конференции «Ведомостей» «Медиабизнес». Если его прогноз сбудется — это станет первым столь масштабным подорожание билетов в кинотеатрах за много лет. Воронков утверждает, что сильное подорожание неизбежно.

В 2024 году в российских кинотеатрах в прокат выйдут отечественные картины: «Бременские музыканты», «Мастер», «Лёд», «Самая большая Луна», «Летучий корабль». Они заменят голливудские новники. Эксперты отрасли прогнозируют высокие кассовые сборы.

В 2023 году посещаемость сеансов отечественного кино в российских кинотеатрах составила 87 млн зрителей. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. После ухода зарубежных киностудий с российского рынка были «страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше», заявила министр культуры Ольга Любимова

Любимова уточнила, что сейчас фильмы демонстрируются в 5 тыс. 550 кинотеатрах, которые объединены в отдельную государственную сеть.

медиа Кино
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