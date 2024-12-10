​​«Билайн» спрогнозировал сильнейший гигапад на весь 2025

«билайн» решил продлить зимние праздники на целый год: оператор запустил тариф «Новогодний хит», подключившись к которому новые клиенты могут получить дополнительный терабайт интернета до конца 2025 года. В новом ролике символом «подарка года» стали снежинки-гигабайты, которые заметают всё вокруг и не заканчиваются даже летом. Об этом Sostav рассказала команда «билайна».
Марта Томашкова, директор креативной инхаус-студии «билайна»:
Давно ли вы ждали новогодних праздников с таким же предвкушением, как в детстве? Давно ли верили в чудеса? В нашем ролике мы стремились воссоздать атмосферу магии и подарить зрителю предновогоднее настроение. Гигапад, состоящий из осадков в виде гигабайтов, стал нашим фантазийным природным явлением и нашей продуктовой метафорой, с помощью которой мы смогли не только подчеркнуть масштабность подарка от «билайна», но и поселить в кадре ощущение волшебства.
Сохраняя верность своим действующим клиентам, «билайн» подготовил подарок и для них — до 1 ТБ дополнительного интернета к актуальной линейке «Тарифа UP».
Состав творческой группы
«билайн» (клиент)
Директор по продуктовому маркетингу: Алексей Карев
Директор по операционному маркетингу: Семен Лапшев
Ведущий менеджер по операционному маркетингу: Илья Верещагин
Директор по стратегическому маркетингу: Сергей Свержинский
Директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Анастасия Тикунова
Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Вероника Запольская
«билайн» (креативная инхаус-студия)
Директор: Марта Томашкова
Руководитель отдела производства: Никита Гуров
Старший копирайтер: Андрей Арнаутов
Старшие арт-директора: Юлия Шайхлисламова, Илья Злотников
Продюсер: Ольга Лашкина
Старший менеджер: Мария Воскресенская
Bazelevs (кинокомпания)
Режиссер-оператор: Марат Адельшин
Второй режиссёр: Владимир Поповиченко
Режиссер монтажа: Юрий Тарханов
Художник-постановщик: Сергей Роднов
Композитор: Тим Аминов
Продюсерская группа: Дмитрий Лобков, Мария Березина, Иван Потемкин
Студии графики
Carbon VFX
Bazelevs CG