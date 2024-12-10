Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Altcraft Platform
Ашманов и партнеры

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.12.2024 в 11:30

​​«Билайн» спрогнозировал сильнейший гигапад на весь 2025

Рекламная кампания связана с запуском новогоднего тарифа с одним терабайтом интернета в подарок

Реклама
ВЫМПЕЛКОМ ПАО | beeline.ru
erid:LjN8KT9CG

«билайн» решил продлить зимние праздники на целый год: оператор запустил тариф «Новогодний хит», подключившись к которому новые клиенты могут получить дополнительный терабайт интернета до конца 2025 года. В новом ролике символом «подарка года» стали снежинки-гигабайты, которые заметают всё вокруг и не заканчиваются даже летом. Об этом Sostav рассказала команда «билайна».

Марта Томашкова, директор креативной инхаус-студии «билайна»:

Давно ли вы ждали новогодних праздников с таким же предвкушением, как в детстве? Давно ли верили в чудеса? В нашем ролике мы стремились воссоздать атмосферу магии и подарить зрителю предновогоднее настроение. Гигапад, состоящий из осадков в виде гигабайтов, стал нашим фантазийным природным явлением и нашей продуктовой метафорой, с помощью которой мы смогли не только подчеркнуть масштабность подарка от «билайна», но и поселить в кадре ощущение волшебства.

Сохраняя верность своим действующим клиентам, «билайн» подготовил подарок и для них — до 1 ТБ дополнительного интернета к актуальной линейке «Тарифа UP».

Состав творческой группы

«билайн» (клиент)

Директор по продуктовому маркетингу: Алексей Карев
Директор по операционному маркетингу: Семен Лапшев
Ведущий менеджер по операционному маркетингу: Илья Верещагин
Директор по стратегическому маркетингу: Сергей Свержинский
Директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Анастасия Тикунова
Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Вероника Запольская

«билайн» (креативная инхаус-студия)

Директор: Марта Томашкова
Руководитель отдела производства: Никита Гуров
Старший копирайтер: Андрей Арнаутов
Старшие арт-директора: Юлия Шайхлисламова, Илья Злотников
Продюсер: Ольга Лашкина
Старший менеджер: Мария Воскресенская

Bazelevs (кинокомпания)

Режиссер-оператор: Марат Адельшин
Второй режиссёр: Владимир Поповиченко
Режиссер монтажа: Юрий Тарханов
Художник-постановщик: Сергей Роднов
Композитор: Тим Аминов
Продюсерская группа: Дмитрий Лобков, Мария Березина, Иван Потемкин

Студии графики

Carbon VFX
Bazelevs CG

Билайн
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.