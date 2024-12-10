​​«Билайн» спрогнозировал сильнейший гигапад на весь 2025

«билайн» решил продлить зимние праздники на целый год: оператор запустил тариф «Новогодний хит», подключившись к которому новые клиенты могут получить дополнительный терабайт интернета до конца 2025 года. В новом ролике символом «подарка года» стали снежинки-гигабайты, которые заметают всё вокруг и не заканчиваются даже летом. Об этом Sostav рассказала команда «билайна».

Марта Томашкова, директор креативной инхаус-студии «билайна»: Давно ли вы ждали новогодних праздников с таким же предвкушением, как в детстве? Давно ли верили в чудеса? В нашем ролике мы стремились воссоздать атмосферу магии и подарить зрителю предновогоднее настроение. Гигапад, состоящий из осадков в виде гигабайтов, стал нашим фантазийным природным явлением и нашей продуктовой метафорой, с помощью которой мы смогли не только подчеркнуть масштабность подарка от «билайна», но и поселить в кадре ощущение волшебства.

Сохраняя верность своим действующим клиентам, «билайн» подготовил подарок и для них — до 1 ТБ дополнительного интернета к актуальной линейке «Тарифа UP».

Состав творческой группы

«билайн» (клиент)

Директор по продуктовому маркетингу: Алексей Карев

Директор по операционному маркетингу: Семен Лапшев

Ведущий менеджер по операционному маркетингу: Илья Верещагин

Директор по стратегическому маркетингу: Сергей Свержинский

Директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Анастасия Тикунова

Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Вероника Запольская

«билайн» (креативная инхаус-студия)

Директор: Марта Томашкова

Руководитель отдела производства: Никита Гуров

Старший копирайтер: Андрей Арнаутов

Старшие арт-директора: Юлия Шайхлисламова, Илья Злотников

Продюсер: Ольга Лашкина

Старший менеджер: Мария Воскресенская

Bazelevs (кинокомпания)

Режиссер-оператор: Марат Адельшин

Второй режиссёр: Владимир Поповиченко

Режиссер монтажа: Юрий Тарханов

Художник-постановщик: Сергей Роднов

Композитор: Тим Аминов

Продюсерская группа: Дмитрий Лобков, Мария Березина, Иван Потемкин

Студии графики

Carbon VFX

Bazelevs CG