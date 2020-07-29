«Билайн» планирует обеспечить мобильным интернетом все станции и тоннели московского метро

«Вымпелком» (бренд «Билайн») собирается обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом все станции, переходы и тоннели метрополитена в Москве. Проект планируют реализовать к концу ноября нынешнего года, рассказали Sostav в компании.

Сначала «Вымпелком» планирует построить сеть 5G-Ready на самых загруженных линиях столичного метро: Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской и Серпуховско-Тимирязевской. В компании говорят, что пассажиропоток на них составляет почти 60% от общего трафика ежемесячно.

В «Вымпелкоме» обещают, что обновленная сеть позволит абонентам «непрерывно и в отличном качестве» пользоваться интернетом — от чтения электронной почты до просмотра сериала — в течение всего пути. Партнером проекта #СуперСити и строительства сети в частности выступает компания Huawei.

Сейчас 5G-Ready уже работает на 61 из 218 станций метро, говорят в компании. Проверить это можно на «Лермонтовском проспекте», «Жулебино» и «Котельниках», на участках от «Баррикадной» до «Планерной», от «Савеловской» до «Рассказовки», от «Коммунарки» до «Тропарево», от «Бутырской» до «Селигерской» и от «Борисово» до «Зябликово», а также от «Лефортово» до «Некрасовки».

Инвестиции компании в новую сеть превысят 3 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ». Сумму планируют потратить в течение трех лет.