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14.11.2022 в 16:45

«Билайн» прокачал апперов в 3D

Креатив с маскотами бренда разместили на кубе в «Москва-Сити»

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«Билайн» перевёл своих маскотов в формат интерактивной наружной рекламы — апперы бренда представили свои возможности на медиафасаде Catcher в деловом центре «Москва-Сити». Изначально «плоские» персонажи получили новое измерение на 3D-кубе, чтобы в «полном объёме прокачать ваш тариф», уточнили Sostav в Leo Burnett Москва и Starcom Москва (входят в ГК «Родная речь» ).

Активация направлена на продвижение тарифа UP. Как добавили в агентстве, изначально перед командой стояла задача выделиться из клаттера, и креаторы решили за счёт нестандартного формата конструкции сделать эмуляцию 3D.

Кроме того, неслучайно была выбрана площадка — она расположена в «Москва-Сити», популярном пространстве столицы, где сконцентрирована активная аудитория. В результате ролик увидели более 2 млн людей, рассказали в ГК «Родная речь».

«Билайн» представил своих интерактивных маскотов в июле 2022 года — пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа обладают своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент сможет «прокачивать» свой тариф и ежемесячно получать бонусы и специальные предложения. В компании считают, что у бренд-персонажей большой коммуникационный потенциал.

Состав творческой группы:

«билайн» (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям: Алексей Карев
Креативный директор: Алёна Осипова
Руководитель по проектированию цифровых продуктов: Евгений Филатов
Руководитель департамента по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Семён Лапшев
Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева
Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Илья Верещагин
Руководитель департамента по медиапланированию и социальным медиа: Яна Чупина
Ведущий менеджер по медиапланированию: Дмитрий Арсетский

Leo Burnett Moscow (входит в ГК «Родная речь» )

Креативный директор: Вячеслав Евсеев
Старший арт-директор: Татьяна Старикова
Старший арт-директор: Лейла Мухаметзянова
Копирайтер: Вероника Устюжанина
Директор по стратегии: Наталия Иванова
Аккаунт-директор: Светлана Кожевникова
Старший аккаунт-менеджер: Софья Чёрная

Starcom Москва (медиа, входит в ГК «Родная речь»)

Менеджер по нестандартным проектам и производству рекламно-информационных материалов: Дмитрий Ганик
Старший менеджер по планированию размещения рекламы в СМИ: Мария Мелихова

Prodigious Москва (продакшн, входит в ГК «Родная речь»)

Продюсер: Андрей Пучков
Продюсер: Всеволод Лысенко

Билайн Leo Burnett Москва ГК «Родная речь» Starcom Москва Prodigious Москва
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