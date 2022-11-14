«Билайн» прокачал апперов в 3D

«Билайн» перевёл своих маскотов в формат интерактивной наружной рекламы — апперы бренда представили свои возможности на медиафасаде Catcher в деловом центре «Москва-Сити». Изначально «плоские» персонажи получили новое измерение на 3D-кубе, чтобы в «полном объёме прокачать ваш тариф», уточнили Sostav в Leo Burnett Москва и Starcom Москва (входят в ГК «Родная речь» ).

Активация направлена на продвижение тарифа UP. Как добавили в агентстве, изначально перед командой стояла задача выделиться из клаттера, и креаторы решили за счёт нестандартного формата конструкции сделать эмуляцию 3D.

Кроме того, неслучайно была выбрана площадка — она расположена в «Москва-Сити», популярном пространстве столицы, где сконцентрирована активная аудитория. В результате ролик увидели более 2 млн людей, рассказали в ГК «Родная речь».

«Билайн» представил своих интерактивных маскотов в июле 2022 года — пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа обладают своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент сможет «прокачивать» свой тариф и ежемесячно получать бонусы и специальные предложения. В компании считают, что у бренд-персонажей большой коммуникационный потенциал.

Состав творческой группы:

«билайн» (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям: Алексей Карев

Креативный директор: Алёна Осипова

Руководитель по проектированию цифровых продуктов: Евгений Филатов

Руководитель департамента по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Семён Лапшев

Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева

Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Илья Верещагин

Руководитель департамента по медиапланированию и социальным медиа: Яна Чупина

Ведущий менеджер по медиапланированию: Дмитрий Арсетский

Leo Burnett Moscow (входит в ГК «Родная речь» )

Креативный директор: Вячеслав Евсеев

Старший арт-директор: Татьяна Старикова

Старший арт-директор: Лейла Мухаметзянова

Копирайтер: Вероника Устюжанина

Директор по стратегии: Наталия Иванова

Аккаунт-директор: Светлана Кожевникова

Старший аккаунт-менеджер: Софья Чёрная

Starcom Москва (медиа, входит в ГК «Родная речь»)

Менеджер по нестандартным проектам и производству рекламно-информационных материалов: Дмитрий Ганик

Старший менеджер по планированию размещения рекламы в СМИ: Мария Мелихова

Prodigious Москва (продакшн, входит в ГК «Родная речь»)

Продюсер: Андрей Пучков

Продюсер: Всеволод Лысенко