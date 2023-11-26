«Билайн» купил 13,3% разработчика системы видеоаналитики

ООО «Хайв» (на 100% принадлежит «ВымпелКому») выкупило 13,3% в ООО «Кенди Флип Роботс». Этот стартап основан бывшим топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Марголиным и занимается развитием решений в области анализа эмоций клиентов по видеоизображениям.

«Кенди Флип Роботс» разработало ПО Sense Machine — программу для оценки эмоций по мимике, выражению лиц, движениям глаз человека через анализ видеопотока. Ожидается, что в дальнейшем «ВымпелКом» может дополнить собственные продукты этой технологией.

Специалисты оценивают стоимость 100% стартапа в 220−270 млн рублей, то есть за долю «ВымпелКом» мог заплатить примерно 30 млн рублей.

Ранее мы писали, что «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приобрел 51%-ную долю в маркетинговом сервисе Callibri, специализирующемся на создании облачных сервисов, которые позволяют маркетологам и предпринимателям отследить и повысить эффективность рекламы. Сервис дополнит инструментарий «Билайн adtech» в части аналитики, медийной рекламы и платформы «Билайн.ПРОдвижение».