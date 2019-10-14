«Билайн» и «Квант» запускают уникальный проект по размещению Digital Indoor рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятёрочка»

«Билайн» и Квант (совместное предприятие медиахолдинга «Газпром-медиа» и оператора публичных WiFi-сетей «МаксимаТелеком») сообщают о начале реализации пилотного проекта по размещению Digital Indoor-рекламы на ТВ-панелях в 80 московских магазинах крупнейшей в России торговой сети «Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group).

В рамках проекта «Билайн» и «Квант» разработали платформу управления рекламными кампаниями — это удобное и эффективное решение, которое позволит управлять таргетированным рекламным контентом. «Билайн» и «Квант» являются стратегическими партнерами по работе с данными и аналитикой. По оценкам участников данного проекта, этот продукт будет востребован на рынке digital-рекламы, поскольку сможет гарантировать качественные контакты с целевой аудиторией и прозрачную аналитику.

«Квант» обеспечит digital-монетизацию проекта, продажами наружных форматов займется партнер HD Outdoor.

Продукт уникален качеством данных и возможностью построения кросс-медийных рекламных кампаний. Каждый клиент будет понимать, сколько для него стоил контакт с потребителем, и сможет измерять конверсию в покупки.

В ближайшее время в супермаркетах будут установлены экраны и специальные Wi-Fi-сенсоры компании «Квант» и «Билайн», которые посчитают аудиторию рекламы на экранах и сформируют аудиторные сегменты. Таким образом, компании помогут рекламодателю более точно рассчитать охват кампании (OTS). Кроме того, на основе этих данных можно будет проанализировать показатель Sales Lift.

Напомним, что ранее компании АО «МаксимаТелеком» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi. Соглашение было подписано в ходе Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ-2019).

Артем Мусинов, директор по рекламному бизнесу и инновациям ПАО «ВымпелКом»: Сегодня очень важно достучаться до сердца клиента и предложить ему именно то, что он хочет. В рамках совместного проекта мы разработали и внедрили интеллектуальную платформу на базе «Билайн AI», которая позволяет запускать таргетированные рекламные кампании в крупнейшей продуктовой сети «Пятёрочка». Вместе с партнерами из «Кванта» мы выступаем за внедрение технологических решений для оптимизации и повышения эффективности всех рекламных кампаний — как online, так и offline. Успешное проведение нашего проекта поможет клиентам планировать Indoor-кампании c метриками, аналогичными online-кампаниям, и высоким аудиторным охватом. Прозрачность этого решения позволит проследить путь клиента от контакта с рекламой непосредственно до покупки.

Артем Пуликов, генеральный директор «Квант»: Сегодня мы выводим на рынок настоящий «умный Indoor». Аналитика «Кванта» и «Билайн» позволит рассчитывать OTS, достраивать охват и частоту в digital на основе аудиторных сегментов, собранных сенсорами MT_BOX, и отслеживать конверсию в покупку. Всё это значительно повысит прозрачность Indoor-рынка для рекламодателей.

Дарья Чуйкова, генеральный директор HD Outdoor: Один из главных запросов рекламодателей к рынку Indoor-рекламы сегодня — рост эффективности размещения и измерение этой эффективности. Решить такую задачу невозможно без таргетирования и аналитики данных. Совместный продукт «Билайн», «Кванта» и HDOutdoor обеспечивает полную прозрачность данных, что позволит качественно работать как с клиентом, так и с покупателем, понимая его потребности.

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