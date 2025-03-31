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18+
31.03.2025 в 13:10

«Ёбидоёби» использовал площадку Инстасамки для своей рекламы

Перформанс связан c продолжающимся судебным разбирательством между певицей и компанией

Представители сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» появились на концерте Инстасамки в футболках и с плакатами, демонстрирующими надпись «Ёбидоёби ❤️ INSTASAMKA». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Перформанс, прошедший в московском клубе Gipsy, связан с продолжающимся судебным разбирательством между исполнительницей и компанией.

«Ёбидоёби» использовал площадку Инстасамки для своей рекламы «Ёбидоёби» использовал площадку Инстасамки для своей рекламы «Ёбидоёби» использовал площадку Инстасамки для своей рекламы

В прошлом году директор Инстасамки подал иск на 3 млн руб. к «Ёбидоёби». По мнению истца, компания неправомерно переработала авторский трек в ролике «За роллы да». Обвинения прозвучали и по поводу того, что в видео снялась девушка в похожем на Инстасамку образе.

В «Ёбидоёби» заявляли, что ролик не содержит материалов, использованных неправомерно, а оригинальное произведение Инстасамки не может защищаться законом из-за противоречия духовно-нравственным ценностям.

Это не первый раз, когда «Ёбидоёби» устраивает скандальные маркетинговые акции. Год назад компания предлагала переименовать Золотой мост во Владивостоке в мост Куни Ли. В этом году в преддверии 14 февраля «Ёбидоёби» выложил на сайте анкеты клиентов-одиночек, чтобы помочь им найти любовь. А перед 23 Февраля предложил молодым людям менять подаренные носки на сет роллов.

Ёбидоёби Инстасамка
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