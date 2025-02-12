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18+
12.02.2025 в 11:00

«Ёбидоёби» выложил на сайте анкеты клиентов-одиночек, чтобы помочь им найти любовь

Инициатива направлена на объединение поклонников японской кухни, которые обычно заказывают доставку на одного

В преддверии Дня святого Валентина сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» разместила на сайте анкеты клиентов, регулярно заказывающих блюда на одну персону. Инициатива призвана помочь любителям японской кухни найти единомышленников и, возможно, создать романтические отношения. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Ёбидоёби».

В анкете Валентины (люди, которые хотят познакомиться) рассказывают о себе, причинах статуса «в активном поиске» и пожеланиях ко второй половине.

За возможность знакомства с потенциальным партнером «Ёбидоёби» установила цену в 50 тыс. руб. На сайте компании можно добавить одного из Валентинов в корзину и оформить заказ.

«Ёбидоёби» выложил на сайте анкеты клиентов-одиночек, чтобы помочь им найти любовь «Ёбидоёби» выложил на сайте анкеты клиентов-одиночек, чтобы помочь им найти любовь «Ёбидоёби» выложил на сайте анкеты клиентов-одиночек, чтобы помочь им найти любовь «Ёбидоёби» выложил на сайте анкеты клиентов-одиночек, чтобы помочь им найти любовь

Завтра интервью Sostav даст бывший директор по маркетингу «Ёбидоёби» Артем Дудин, автор провокационных акций компании.

День святого Валентина Ёбидоёби
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