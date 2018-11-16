«Безумные дни»: «Билайн» запустил программу лояльности для абонентов любых операторов

«Билайн» запускает новую программу лояльности «Безумные дни», участниками которой могут стать абоненты любого мобильного оператора России.

Подключиться к программе помогут сотрудники магазинов компании. После процедуры регистрации автоматически создается виртуальный счет карты лояльности. Он привязан к номеру телефона участника.

После покупки на карту начисляются 1000 приветственных бонусов и возвращается 10% от ее стоимости. 1 бонус равен 1 рублю. Потратить бонусы можно на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов, отметили в «Билайне».

Данные о количестве бонусов, акциях и специальных предложениях будут доступны абонентам «Билайн» в личном кабинете с 27 ноября. Абоненты других операторов смогут получить информацию у сотрудников магазинов «Билайн».

Программа лояльности станет доступна 19 ноября, когда стартует «черная пятница» в торговых точках и интернет-магазине «Билайн».