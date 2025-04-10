Без маски: как проект «Автопортреты» раскрывает истинные лица блогеров

Проект «Автопортреты» стал ответом на растущий тренд «быстрых» интервью. В условиях, когда цифровая идентичность размывает границы между реальностью и масками, команда SMM продюсерского центра «Инсайт Люди» поставила перед собой цель создать камерное пространство для откровенного разговора с популярными блогерами. Подробностями разработки команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Цели и задачи проекта

Важно было не просто рассказать о героях, но и раскрыть их внутренний мир, предоставив им возможность поделиться своими откровенными историями. Честно, без спешки и постановочных фраз.

Команда SMM продюсерского центра «Инсайт Люди» отказалась от формата традиционных интервью и поставила личность в центр — без наводящих вопросов, только чистая речь и визуальные образы, которые ее сопровождают. У команды были задачи показать зрителям настоящих людей за кадром, а также позволить аудитории ближе познакомиться с резидентами центра. Героями проекта стали: TSOY (Анатолий Цой), Николай Сердюков, Полина Гренц, Илья Sober, Вова Солодков, Аким Куц, Маша Бонюк и Аксель Одах Ги.

Юлия Герасимова, креативный продюсер «Инсайт Люди»: «Автопортреты» — это не просто рассказы о людях, это вскрытие их кодов. Мы создаем чистую, нефильтрованную оптику на личность. Нет интервьюера, нет режиссерского диктата — только голос самого героя, его реальность, его внутренний монолог. Сегодня цифровая идентичность размыла границы между тем, кем человек является, и тем, кем он кажется. В этом формате мы хотели вернуть подлинность. Без эффектов, без перегруза — просто человек и камера.

Реализация

Проект прошел несколько ключевых этапов реализации. В рамках визуальной подготовки было необходимо определить формат (динамичные или статичные кадры), выбрать места для съемок (студия, улица или личные пространства героев), разработать визуальный стиль и тональность каждого выпуска, выбрать дополнительные визуальные элементы (архивные кадры, текст, анимация). Каждый выпуск проекта — это эксперимент с формой, где визуальный язык адаптируется под внутренний ритм героя. Кому-то подходят минималистичные черно-белые кадры, а кто-то раскрывается через динамичные или художественные вставки. В этом процессе важен монтаж с паузами и акцентами на деталях, гибкость визуального подхода и сохранение аутентичности.

Препродакшн включал в себя разработку концепции выпусков. Каждый герой — это отдельный мир, и задача — передать его уникальность через форму. На этапе препродакшна определялся визуальный стиль (минимализм, хроника, художественная съемка); подбиралась тональность (интимная, провокационная, рефлексивная); решалось, какие метафоры и образы помогли бы раскрыть героя.

Несмотря на отказ от формата традиционного интервью, перед съемками были проведены обсуждения с героями, чтобы понять их истории и переживания. Вопросы формулируются не как жесткий сценарий, а как направления, которые могут развернуться в неожиданные стороны. Приведем примеры вопросов: что бы ты сказал (-а) себе в прошлом? Какие моменты в жизни определили тебя? Если бы ты мог (-ла) оставить только одну историю о себе, чтобы это было?

Валерия Халина, линейный продюсер «Инсайт Люди»: Это технически сложный проект, который дает возможность раскрыться не только героям, но и команде, ответственной за создание каждого выпуска. В объективе и за кадром происходят совершенно разные, но одинаково интересные процессы, которые ведут к выполненному со всей искренностью результату.

Результаты проекта

Проект «Автопортреты» стал примером того, как можно вернуть искренность и подлинность в цифровую эпоху. Создавая камерное пространство для откровенных разговоров, команда SMM «Инсайт Люди» смогла не только показать истинные лица блогеров, но и установить глубокую эмоциональную связь с аудиторией, что подтверждается высокими показателями вовлеченности и интереса к контенту. Совокупный охват выпусков достиг более 1 млн просмотров. Последний выпуск с Володей Солодковым собрал рекордный охват в 984 тыс. зрителей в социальных сетях. Каждое видео вызывает отклик у зрителей, они активно обсуждают героев и их истории в комментариях. Средний коэффициент вовлеченности аудитории в социальных сетях составил 1.6, а среднее время просмотра — 1−2 минуты.

Руководитель группы контента Марина Бадмадоржиева подчеркивает, что проект сосредоточен на блогерах как главном активе компании. «При разработке концепций команда опиралась на медиаприсутствие резидентов, но также и на раскрытие личности через внутренний мир героев и их эмоциональное состояние», — говорит она.