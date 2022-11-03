Премия Best for Life Design подвела итоги

Ежегодное событие в области дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций Best For Life Design было посвящено эстетике пространств и современного бизнеса. Премия и конференция прошли отеле Grand Karat Sochi. Подробностями с Sostav поделились организаторы.

Как создать креативную образовательную стратегию и улучшить свой продукт, отвечали эксперты конференции:

Евгений Зеленов — главный архитектор концептуального отдела Genpro;

Александра Королькова — арт-директор Paratype;

Буляш Тодаева — промышленный дизайнер, основатель Zerowaste.lab и многие другие.

Спикеры поделились своими достижениями и экспертизой. Руководитель дизайн-студии Nobbey Валерия Редя рассказала, как объединить несколько концепций дизайна.

Валерия Редя, руководитель дизайн-студии Nobbey: Перед нами была поставлена задача создания интерьера общественных пространств для Клубного дома Full House девелопера Sezar Group. Проект позиционируется в не характерном для рынка жилой недвижимости сегменте — «клубный дом бизнес-класса». Устоявшихся критериев и стандартов отделки не было — их было важно сформировать, выдержав единый узнаваемый дизайн-код проекта и заданные бюджетом ограничения. Результатом работы стало роскошное камерное пространство, собранное из множества нюансных сочетаний, с идеальным композиционным равновесием. Витражи, колонны, насыщенность интерьера декоративными элементами формируют атмосферу торжественности, возвышенности места.

В визуальной коммуникации важно привлечение новых экспертов — специалистов в этой сфере, отмечают представители премии. Заместитель директора по продажам «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал, как создавать профессиональное пространство.

Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам «Гранель»: Для работы над проектом Mypriority Dubrovka мы привлекли ведущих архитекторов и ландшафтных дизайнеров, чтобы создать гармоничное пространство с единым дизайн-кодом, концептуальным благоустройством и собственной инфраструктурой. Высотные здания комплекса образуют ансамбль, который станет новой архитектурной доминантой района.

Компания «Метрополис» — генеральный проектировщик Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. По словам организаторов Best for Life Design, этот проект задаёт новый уровень государственного медучреждения, в центре которого человек: пациент, врач и персонал. В нём гармонично сочетается архитектура, дизайн интерьеров, современные инженерные системы, оборудование и цифровые технологии, а также комплексный проект благоустройства прилегающей территории, отмечают представители премии.

Константин Шигаев, руководитель отдела брендов и рекламы: Команда профессионалов поставила амбициозную цель сделать лучший диван в мире: красивый, качественный, недорогой и доступный большинству семей. Сейчас Divan BOSS выпускает уникальную, запатентованную линейку мебели под одноименном названием. Divan BOSS придуман в Испании, сделан в России.

Анна Иоспа, PR-директор СДЭК, рассказала, как выстраивать коммуникацию с клиентом.

Анна Иоспа, PR-директор СДЭК: Потребителя не удивить просто хорошим продуктом. Чтобы привлечь внимание, важно действовать смело, иногда дерзко. Так мы поступили с «Посылочкой», запустив рекламную кампанию с комплексом нестандартных решений: стикеры, которые разобрала вся «e-com тусовка» Москвы, комиксы, которые репостились в соцсетях, и другие классные штуки. Продажи увеличились больше чем в два раза за рекордно короткие сроки.

Как соединить технологичный продукт с дизайном, помог разобраться Ван Чжаолэй, генеральный директор «Ориент Хоусхолд Апплиансес» официального представительства в России международной корпорации «Мидеа Групп Ко., Лтд.» производителя бытовой техники брендов Midea, Toshiba, Comfee.

Ван Чжаолэй, генеральный директор «Ориент Хоусхолд Апплиансес»: Мы счастливы, что сразу два бренда бытовой техники Midea и Toshiba, принадлежащих международной корпорации Midea Group, победили в двух номинациях Best For Life Design Award 2022. Стиральные машины серии Lunar и микроволновые печи серии Venеra заслуженно получают премию, и мы рады предоставлять нашим потребителям новые продуктовые решения, как с точки зрения дизайна, так и инноваций. Дизайн и инновации — это два основополагающих кита, на которых базируются все продукты группы. Дизайн дарит пользователю то самое чувство «дома» и приносит радость от ежедневного пользования продуктом, в то время как инновации позволяют управлять бытовой техникой из любой точки мира. Технологии берут ежедневные дела на себя, высвобождая время для действительно самого важного: семьи, друзей, любимого дела.

Основатель торгового дома «Мирупак» Нунэ Мовсесян рассказала, как руководствоваться принципом «Экология превыше всего».

Нунэ Мовсесян, основатель торгового дома «Мирупак»: Качественный товар — это, в первую очередь, экологичное производство. Абсолютно безвредные крафтовые пакеты, которые разлагаются быстро и без выделения вредных веществ. Мы рады, что в этом году наша компания участвует в таком мероприятие. Это несомненно подчёркивает верную траекторию нашего производства.

Представитель Design «Кубань-Вино» отметил важность поддерживать Best For Life Design. Он назвал событие общественно значимым, поскольку оно создаёт условия для устойчивого развития страны.

Лауреатами премии стали компании: банк ВТБ, «Ориент Хоусхолд Апплиансес» официальное представительство в России международной корпорации «Мидеа Групп Ко., Лтд.» — производителя бытовой техники Midea, Toshiba, Comfee, центральная дирекция пассажирских обустройств-филиал РЖД, «Фортис-групп», компания De`Longhi, ​​дизайн-студия Nobbey, «Гранель», Hansa Group, оптика для детей и подростков «Биноккио», сеть салонов «Бинооптика», Odingeniy, Metropolis, Stone Hedge, Divan Boss, Touch Instinct, «Галс-Девелопмент» и элитный коттеджный поселок «Березки River Village», G-Drive кафе сети «Газпромнефть», международная логистическая компания СДЭК, компания Omoikiri, парк-отель «Орловский», Росбанк, ««УГМК-Застройщик», проект СТК «Шерегеш».