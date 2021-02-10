Совместное предприятие Сбербанка Cognitive Pilot заморозило разработку беспилотного авто

Cognitive Pilot, совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies, больше не ставит в приоритет разработку автопилота для транспорта, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, причиной стало отсутствие в России и других странах законов, регламентирующих перемещение беспилотников по дорогам.

«Сегодня ни в одной стране мира законодательные вопросы не решены полностью. Есть лишь отдельные документы, разрешающие проведение испытаний или движение беспилотников на ограниченных территориях. Отраслевые эксперты ожидают решения этих вопросов в сроки до 10−15 лет», — пояснил собеседник издания. Также не ясны бизнес-модели, поскольку подобная система стоит около 800 тыс. руб., что значительно повышает цену авто.

Как рассказали в Минтрансе, в России уже проводятся испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования в 13 субъектах. Минтранс совместно с другими ведомствами внес в правительство комплекс мероприятий. «Предусмотрена подготовка законопроекта, закрепляющего правоотношения, возникающие при внедрении ВАТС в транспортный комплекс. Также планируется разработка проектов решений о внесении изменений в межгосударственные стандарты», — рассказал представитель ведомства.

В «Яндексе», который разрабатывает собственные беспилотники, также отмечают необходимость изменения законодательства. По словам представителя компании, в России идет разработка и согласование закона-спутника к закону об экспериментальных правовых режимах, касающегося в том числе беспилотных технологий, который «может обеспечить возможность коммерческих пассажироперевозок на беспилотном транспорте, а также постепенное исключение страхующего водителя из процесса управления на определенных территориях».

Ранее сооснователь и гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова отметила, что компания сосредоточилась на беспилотных системах управления сельхозтехникой, умных системах активной безопасности рельсового транспорта и радарах для беспилотников. Полностью отказываться от проектов, связанных с самоуправляемыми автомобилями, компания не собирается.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что Apple планирует выпускать беспилотные автомобили к 2024 году. Компания намеревалась заключить партнерство с Hyundai Motor, однако вскоре переговоры приостановились из-за активного обсуждения в СМИ.