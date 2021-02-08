Bloomberg: переговоры Apple и Hyundai по выпуску электрокаров приостановились из-за СМИ

Apple приостановила переговоры с Hyundai и Kia о совместном производстве электромобилей, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Пока неясно, возобновят ли компании переговоры. Источники издания отмечают, что IT-компания обсуждает подобные планы с другими производителями.

Причиной заморозки сделки стало то, что Hyundai рассказал СМИ о своих планах, утверждают собеседники издания. Многочисленные упоминания в прессе расстроили Apple, которая годами держит в секрете свои разработки и жестко контролирует отношения с поставщиками.

Однако есть и другая сложность — внутри группы Hyundai ведутся споры о том, какой из двух брендов компании, Hyundai или Kia, получит право выпуска электрокара Apple. По информации одного из собеседников издания, если компании возобновят переговоры, то, вероятно, автомобили будут производиться на заводе Kia в Грузии.

Представитель Hyundai Motor заявил, что автоконцерн «не ведет переговоров с Apple о разработке автономного транспортного средства». После этого заявления акции Hyundai упали на 6,12%, Kia — на 15%. Apple от комментариев отказалась.

В декабре 2020 года Reuters сообщило о планах Apple выпускать беспилотные автомобили. В середине января 2021 года стало известно, что Apple планирует к марту подписать партнерское соглашение с Hyundai Motor. Выпуск автономных электромобилей планировалось наладить к 2024 году.