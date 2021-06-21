Более 100 кафе и ресторанов присоединились к эксперименту по созданию «бесковидных зон»

К московскому эксперименту по созданию точек общепита, «свободных от ковида», присоединились более 100 кафе, ресторанов, баров и других заведений, сообщает РБК. Список должен был появиться на сайте Московского инновационного кластера, однако на момент публикации реестр был недоступен.

Среди заведений, которые решили принять участие в эксперименте, издание указывает «Тануки», «Мост Лаундж», «Текила бар энд бум», «Садко», «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Лето близко» и другие. Проект начнется 19 июня, его итоги будут подведены 29 июня 2021 года.

«К сожалению, число заболевших новой коронавирусной инфекцией и количество госпитализаций растет. Эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной. Власти вынуждены закрывать для посетителей места общего пользования», — говорится на странице эксперимента. Организаторы отмечают, что его цель — «сохранить доступность услуг общественного питания для горожан с подтвержденным иммунитетом к COVID-19».



Для участия заведения общепита должны:

проверять у посетителей сертификаты вакцинации с подтверждением QR-кода в приложении «Госуслуги. Стопкоронавирус»;

не допускать на выделенные территории посетителей без QR-кода, при необходимости установив дополнительные ограждения и пункты контроля;

не иметь нарушений карантинного режима в течение 90 непрерывных дней до начала эксперимента;

заполнить заявку на сайте.

Об эксперименте по созданию «бесковидных зон» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 18 июня. На первом этапе мэрия рассчитывала на участие 10−15 предприятий.