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18+
21.06.2021 в 16:10

Более 100 кафе и ресторанов присоединились к эксперименту по созданию «бесковидных зон»

Мэрия Москвы планировала охватить всего 10-15 заведений

К московскому эксперименту по созданию точек общепита, «свободных от ковида», присоединились более 100 кафе, ресторанов, баров и других заведений, сообщает РБК. Список должен был появиться на сайте Московского инновационного кластера, однако на момент публикации реестр был недоступен.

Среди заведений, которые решили принять участие в эксперименте, издание указывает «Тануки», «Мост Лаундж», «Текила бар энд бум», «Садко», «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Лето близко» и другие. Проект начнется 19 июня, его итоги будут подведены 29 июня 2021 года.

«К сожалению, число заболевших новой коронавирусной инфекцией и количество госпитализаций растет. Эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной. Власти вынуждены закрывать для посетителей места общего пользования», — говорится на странице эксперимента. Организаторы отмечают, что его цель — «сохранить доступность услуг общественного питания для горожан с подтвержденным иммунитетом к COVID-19».

Для участия заведения общепита должны:

  • проверять у посетителей сертификаты вакцинации с подтверждением QR-кода в приложении «Госуслуги. Стопкоронавирус»;
  • не допускать на выделенные территории посетителей без QR-кода, при необходимости установив дополнительные ограждения и пункты контроля;
  • не иметь нарушений карантинного режима в течение 90 непрерывных дней до начала эксперимента;
  • заполнить заявку на сайте.

Об эксперименте по созданию «бесковидных зон» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 18 июня. На первом этапе мэрия рассчитывала на участие 10−15 предприятий.

COVID-19
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