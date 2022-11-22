Бен Аффлек и Мэтт Деймон основали собственную кинокомпанию

Американские актёры Бен Аффлек и Мэтт Деймон сообщили о совместном проекте — давние друзья основали независимую продюсерскую компанию Artists Equity. Об этом сообщает The New York Times.

Они привлекли финансирование в размере $100 млн от инвестиционной компании RedBird. Генеральным директором Artists Equity станет Бен Аффлек, а Мэтт Деймон займёт пост креативного директора. Они также инвестировали собственные средства в проект.

Основатели студии собираются делиться прибылью, полученной от фильмов, с теми, кто непосредственно участвует в их создании, включая актёров, художников по костюмам, операторов и других сотрудников. Например, актёры изначально получат уменьшенный аванс, однако в случае успеха в прокате выплаты будут увеличены.

Уже в 2023 году киностудия планирует выпустить несколько картин. Первой станет лента о бывшем руководителе Nike Сонни Ваккаро. Главную роль сыграет сам Мэтт Деймон.

Ранее сообщалось, что Илья Стюарт основал независимую кинокомпанию Hype Studios. Она будет работать над международными проектами, фокусируясь на англоязычных художественных фильмах и телесериалах.