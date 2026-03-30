«Белый Квадрат» 2026 представил состав жюри

Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» / White Square 2026 объявил жюри, объединившее ведущих представителей мировой креативной индустрии из более 45-ти стран. В составы вошли персоны, обладающие многочисленными наградами и опытом судейства ведущих фестивалей мира.

Оценку конкурсных проектов в этом году будут проводить восемь составов международного жюри: Креатив, Брендинг, Медиа, Маркетинг и Диджитал, Крафт, состав жюри СМИ, Клиентский состав жюри и Высокое жюри. Гран-при фестиваля будет определен Высоким жюри, сформированным из председателей всех составов.

Ежегодно награды White Square мечтают заполучить агентства и бренды по всему миру. Фестиваль выступает международной платформой для профессионального признания и позволяет рассматривать работы в широком глобальном контексте.

Победы на фестивале White Square усиливают репутационный капитал агентств и брендов, обеспечивая им видимость в ведущих индустриальных медиа и закрепляя их позиции в профессиональном сообществе разных стран. Награды White Square 2026 входят в индустриальные рейтинги АКАР и Sostav.

Прием работ открыт на официальном сайте фестиваля, до 31-го марта действует льготный период подачи, финальный дедлайн — 28 апреля.

Фестиваль White Square сохраняет лучшие мировые фестивальные традиции и одновременно задает новые ориентиры для индустрии, создавая пространство, где креативность рассматривается как значимая сила развития. Проекты-победители White Square не просто отражают тренды — они формируют их, становятся частью лучших рекламных коллекций мира и будут опубликованы в индустриальных СМИ.