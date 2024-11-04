Befree выпустил коллекцию с инклюзивным футбольным клубом

Befree выпустил коллаборацию с инклюзивным футбольным клубом «47 в Игре», который помогает людям с синдромом Дауна реализовать себя через игру. Проект поддержал актер и звезда сериала «Слово Пацана» Лев Зулькарнаев.

Результатом совместной работы стала коллекция одежды, запущенная в рамках направления Befree Better Future, важная часть которого — поддержка некоммерческих организаций. Дизайнеры перенесли логотип клуба на джемперы, кардиганы, балаклаву и фанатский шарф с призывом «Обнимемся!».

Одним из участников рекламной кампании новой коллекции стал актер Лев Зулькарнаев. «Людей объединяет стремление к любви. Достичь ее можно только в состоянии внутренней гармонии — и путь к ней делает нас всех лучше», — отметил Лев.