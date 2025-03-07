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07.03.2025 в 19:00

be all bright! group запустили спецпроект к 8 Марта совместно с «ТыНеОдна»

Простые, но искренние истории о том, что помогает оставаться женщинам собой и справляться с жизненными вызовами

Второй год подряд Международный женский день для be all bright! group не просто праздник с сертификатами в «Золотое яблоко» и тюльпанами, но и полноценный инфоповод, в котором можно выразить восхищение и уважение силе и возможностям женщин. Be all bright! group совместно с проектом «ТыНеОдна» взяли небольшое интервью у своих коллег-женщин, которым поделились с Sostav. Им задали один вопрос: «В каких ситуациях ты чувствуешь себя наиболее сильной?».

Команда проекта решила вспомнить рекламные ролики российских и зарубежных брендов, которые подчеркивают силу женщины и продвигают темы равенства. Например, рекламный ролик 2017 года от бренда Nike «Из чего же сделаны наши девчонки» или рекламная кампания «Sибирской коллекции» «Не хочу готовить! И не буду!» с Лолитой, где она призывает женщин отказаться от готовки и перестать «быть должной».

Дарья Кравц, руководитель отдела пиара и маркетинга be all bright! group:

Мы хотели сделать что-то по-настоящему ценное и полезное, так как Международный женский день изначально был праздником не про цветы и косметику, а про борьбу за равные возможности, справедливость и безопасность в отношении женщин. Всегда приятно делать спецпроекты, которые могут на что-то повлиять, пусть даже не в таких глобальных масштабах.

Ольга Ручина, PR-менеджер проекта «ТыНеОдна»:

В этом партнерстве самое ценное — это совместная работа над идеей видео, которое с самого начала транслирует важный посыл: женщины — это полноценные профессионалы, а не просто украшение коллектива. Нам также приятно видеть, что бизнес-проекты становятся все более социально ответственными и поддерживают инициативы, подобные нашей.

ТыНеОдна be all bright! group
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