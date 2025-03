be all bright! group запустили спецпроект к 8 Марта совместно с «ТыНеОдна»

Второй год подряд Международный женский день для be all bright! group не просто праздник с сертификатами в «Золотое яблоко» и тюльпанами, но и полноценный инфоповод, в котором можно выразить восхищение и уважение силе и возможностям женщин. Be all bright! group совместно с проектом «ТыНеОдна» взяли небольшое интервью у своих коллег-женщин, которым поделились с Sostav. Им задали один вопрос: «В каких ситуациях ты чувствуешь себя наиболее сильной?».

Команда проекта решила вспомнить рекламные ролики российских и зарубежных брендов, которые подчеркивают силу женщины и продвигают темы равенства. Например, рекламный ролик 2017 года от бренда Nike «Из чего же сделаны наши девчонки» или рекламная кампания «Sибирской коллекции» «Не хочу готовить! И не буду!» с Лолитой, где она призывает женщин отказаться от готовки и перестать «быть должной».

Дарья Кравц, руководитель отдела пиара и маркетинга be all bright! group: Мы хотели сделать что-то по-настоящему ценное и полезное, так как Международный женский день изначально был праздником не про цветы и косметику, а про борьбу за равные возможности, справедливость и безопасность в отношении женщин. Всегда приятно делать спецпроекты, которые могут на что-то повлиять, пусть даже не в таких глобальных масштабах.