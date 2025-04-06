BBH London и Tesco Mobile напомнили британцам позвонить маме

В преддверии Дня матери бренд Tesco Mobile совместно с креативным агентством BBH London запустили масштабную наружную кампанию, напоминая британцам: самое ценное, что можно подарить маме — внимание и звонок.



На билбордах по всей стране появились лаконичные, но трогательные послания: «Call your Mum», «Mam», «Mom», «Ummi», «Mā» и другие варианты слова «мама» на разных языках. Это решение подчеркивает культурное и эмоциональное многообразие аудитории Tesco Mobile, а также универсальность месседжа — мамы важны для всех, независимо от происхождения.



«Мы хотели напомнить, что в мире сложных подарков, загруженных дней и бесконечных дел, один телефонный звонок может значить все», — рассказали в BBH London. Кампания получила позитивную реакцию в соцсетях, где пользователи делились фото билбордов и отмечали, что напоминание оказалось «простым, но точным».

Tesco Mobile в очередной раз показал, что бренд может быть не только технологичным, но и человечным — особенно тогда, когда это действительно нужно.