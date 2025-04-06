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18+
06.04.2025 в 14:47

BBH London и Tesco Mobile напомнили британцам позвонить маме

Бренды запустили наружную кампанию ко Дню матери

В преддверии Дня матери бренд Tesco Mobile совместно с креативным агентством BBH London запустили масштабную наружную кампанию, напоминая британцам: самое ценное, что можно подарить маме — внимание и звонок.

На билбордах по всей стране появились лаконичные, но трогательные послания: «Call your Mum», «Mam», «Mom», «Ummi», «Mā» и другие варианты слова «мама» на разных языках. Это решение подчеркивает культурное и эмоциональное многообразие аудитории Tesco Mobile, а также универсальность месседжа — мамы важны для всех, независимо от происхождения.

«Мы хотели напомнить, что в мире сложных подарков, загруженных дней и бесконечных дел, один телефонный звонок может значить все», — рассказали в BBH London. Кампания получила позитивную реакцию в соцсетях, где пользователи делились фото билбордов и отмечали, что напоминание оказалось «простым, но точным».

Tesco Mobile в очередной раз показал, что бренд может быть не только технологичным, но и человечным — особенно тогда, когда это действительно нужно.

BBH London и Tesco Mobile напомнили британцам позвонить маме BBH London и Tesco Mobile напомнили британцам позвонить маме BBH London и Tesco Mobile напомнили британцам позвонить маме
BBH London Tesco Mobile
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