Bazelevs и МТС собираются устроить премьеру фильма онлайн и офлайн. Кинотеатры – против

Компания Bazelevs режиссера Тимура Бекмамбетова и оператор МТС собираются выпустить совместный проект «#хочувигру» как офлайн — в кинотеатрах, так и онлайн — на интернет-платформе. Кинотеатры угрожают партнерам бойкотом, пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что в кино стороны покажут полнометражный фильм. В онлайн-кинотеатре МТС ТВ зрители смогут посмотреть расширенную версию проекта — в виде сериала.

В «Каро» и объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» изданию заявили, что создатели картины не обсуждали с ними параллельный прокат. Однако решение в компаниях уже принято: в «Каро» откажутся от демонстрации картины параллельно с онлайн-премьерой. В объединенной сети выступают как против параллельного показа, так и проката картин, которые изначально передали онлайн-кинотеатрам.

«Подобные модели проката абсолютно неприемлемы для нас, мы в принципе против любых прокатных историй параллельно с кинотеатрами», — сказала изданию директор по репертуарному планированию сети Елена Захарова. По ее словам, в виде исключения кинотеатры могут организовать только премьерный показ.

Гендиректор сети «Премьер зал» Владимир Петелин называет одновременный прокат онлайн и офлайн «неприятной историей», уточняя, что «рано или поздно это неизбежно». «Со стороны кинотеатров логично максимально противиться и отодвигать приход этой новой реальности», — отметил Петелин.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что на показ новой картины могли бы согласиться кинотеатры, которые «работают в узких нишах». Однако большинство кинотеатров — 95% - недавно отказалось от проката фильма «Фея», который вышел весной на «КиноПоиске». При этом видеоплатформа и фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича заявили, что отдадут кинозалам всю кассу, чтобы поддержать отрасль.

Проект «#хочувигру» рассказывает о «группах смерти» в соцсетях. В России эта тема активно обсуждалась в 2017 году: в сообществах размещается контент, который подталкивает подростков к самоубийству. Картина рассказывает о девочке, чья сестра совершила суицид. Героиня пытается разобраться в случившемся и остановить людей, которые ведут одну из «групп смерти». Дата премьеры не раскрывается; проект выпускают в формате screenlife (действие происходит на экранах устройств персонажей).