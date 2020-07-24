Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.07.2020 в 10:05

Bazelevs и МТС собираются устроить премьеру фильма онлайн и офлайн. Кинотеатры – против

«Логично максимально противиться и отодвигать приход этой новой реальности»

Компания Bazelevs режиссера Тимура Бекмамбетова и оператор МТС собираются выпустить совместный проект «#хочувигру» как офлайн — в кинотеатрах, так и онлайн — на интернет-платформе. Кинотеатры угрожают партнерам бойкотом, пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что в кино стороны покажут полнометражный фильм. В онлайн-кинотеатре МТС ТВ зрители смогут посмотреть расширенную версию проекта — в виде сериала.

В «Каро» и объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» изданию заявили, что создатели картины не обсуждали с ними параллельный прокат. Однако решение в компаниях уже принято: в «Каро» откажутся от демонстрации картины параллельно с онлайн-премьерой. В объединенной сети выступают как против параллельного показа, так и проката картин, которые изначально передали онлайн-кинотеатрам.

«Подобные модели проката абсолютно неприемлемы для нас, мы в принципе против любых прокатных историй параллельно с кинотеатрами», — сказала изданию директор по репертуарному планированию сети Елена Захарова. По ее словам, в виде исключения кинотеатры могут организовать только премьерный показ.

Гендиректор сети «Премьер зал» Владимир Петелин называет одновременный прокат онлайн и офлайн «неприятной историей», уточняя, что «рано или поздно это неизбежно». «Со стороны кинотеатров логично максимально противиться и отодвигать приход этой новой реальности», — отметил Петелин.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что на показ новой картины могли бы согласиться кинотеатры, которые «работают в узких нишах». Однако большинство кинотеатров — 95% - недавно отказалось от проката фильма «Фея», который вышел весной на «КиноПоиске». При этом видеоплатформа и фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича заявили, что отдадут кинозалам всю кассу, чтобы поддержать отрасль.

Проект «#хочувигру» рассказывает о «группах смерти» в соцсетях. В России эта тема активно обсуждалась в 2017 году: в сообществах размещается контент, который подталкивает подростков к самоубийству. Картина рассказывает о девочке, чья сестра совершила суицид. Героиня пытается разобраться в случившемся и остановить людей, которые ведут одну из «групп смерти». Дата премьеры не раскрывается; проект выпускают в формате screenlife (действие происходит на экранах устройств персонажей).

МТС Базелевс
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.