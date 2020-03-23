Barilla запустила новую линию в Солнечногорске из-за спроса на макароны

Итальянская компания Barilla была вынуждена запустить четвертую линию производства на предприятии в Солнечногорске, чтобы удовлетворить возросший спрос на макаронную продукцию. Об этом сообщает администрация подмосковного города.

Завод выпускает 180 тонн пасты и 40 тонн хлеба каждые сутки. Сейчас производство увеличилось на 60 тонн, а выпуск пасты достиг 200 тонн. При этом, серьезного дефицита макарон в магазинах Солнечногорска нет, но компания рассчитывает удовлетворить повышенный спрос, который наблюдается в других регионах страны.

Администрация Солнечногорска: По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в регионе сформированы отряды добровольцев, которые помогают сотрудникам выкладывать товар на полки. Подключились волонтеры также в городском округе Солнечногорск.

Отечественные ритейлеры запустили флешмоб под названием «Товар есть», чтобы успокоить людей, массово закупающихся товарами первой необходимости из-за пандемии коронавируса. В акции участвуют магазины X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Дикси», «Ашан», Billa, а также продавцы электроники «М.Видео» и «Эльдорадо».

Также есть опасения, что из-за коронавируса в России могут быть проблемы с поставками алкоголя. Крупные импортеры начали предупреждать контрагентов о них, а также требовать предоплату. Некоторые эксперты, правда, полагают, что речь идет о долгосрочных перспективах.