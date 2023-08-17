Фильм «Барби» стал самым кассовым проектом Warner Bros. в США

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом компании Warner Bros. в США. Он заработал в кинопрокате $537,4 млн. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, картина режиссёра Греты Гервиг в США обошла по сборам блокбастер о Бэтмене Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь», который ранее собрал $536 млн.

Сборы «Барби» в мировом прокате преодолели отметку в $1,2 млрд. При этом $1 млрд картина собрала за 17 дней — это быстрее, чем другие фильмы Warner Bros.

Ранее газета The Sun со ссылкой на источники сообщала, что создатели фильма о культовой кукле могут снять продолжение. По словам собеседников издания, сейчас идут переговоры со съёмочной группой, работавшей над «Барби».

Мировая премьера «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях состоялась 21 июля.