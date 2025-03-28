Банковские карты остались самым популярным способом оплаты

Оплата банковскими картами остается самым популярным способом расчетов в России. На их долю приходится 70−95% всех платежей. При этом доля альтернативных платежей растет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По данным Банка России, по итогам 2024 года доля безналичных платежей в розничном обороте составила 85,8%, тогда как в 2023 году — 83,4%. Общий оборот безналичных платежей составил 54,4 трлн руб. Основная часть платежей по-прежнему производилась по банковским картам, рассказал представитель «Сбера». Особенно популярен этот способ оплаты, если клиент покупает что-то офлайн.

В «Т-банке» сообщили, что наиболее востребованным способом оплаты среди клиентов остаются банковские карты, в том числе привязанные к различным форм-факторам (пластиковые карты, платежные стикеры, кольца, брелоки и др.). Они занимают 75% всех транзакций.

Клиенты «Почта банка» также по-прежнему предпочитают расплачиваться картами — их доля достигает 95% в общей структуре платежей. В банке «Русский стандарт» платежи по пластиковым банковским картам в офлайне традиционно лидируют, но на фоне роста бесконтактных операций их доля здесь снижается.

Тенденцию подтвердили и в других банках. По словам участников рынка, оплата картой предпочтительнее, так как она дает возможность пользователям получать поощрения в банковских программах лояльности. При оплате по QR-коду зачастую используется СБП и в таких случаях многие банки не начисляют бонусы или кэшбэк.

По данным Банка России, в 2024 году через СБП проведено 13,4 млрд операций на сумму 69,5 трлн руб., что выше показателей за 2023 года в два раза. Больше клиентов для оплаты стали пользоваться альтернативными способами, например, сервисами Pay, стикерами и СБП, чтобы не носить с собой карту.

По прогнозам Сбербанка, доля альтернативных платежей в структуре безналичной оплаты продолжит расти. Одна из самых перспективных технологий, которую ожидает бурный рост, это «оплата улыбкой». Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт и «Сбер» объединят свои сервисы оплаты по биометрии во второй половине 2025 года.