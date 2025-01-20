НСПК и Сбер объединят сервисы оплаты по биометрии

Национальная система платежных карт (НСПК) и «Сбер» объединят свои сервисы оплаты по биометрии во второй половине 2025 года. Сейчас компании проводят соответствующие работы по объединению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.

«Во второй половине 2025 года «Сбер» подключится к биоэквайрингу НСПК и как банк-эквайер, и как банк-эмитент. Это важный шаг для развития биометрии как способа оплаты», — отметил директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис.

Старший вице-президент «Сбера», руководитель блока «транзакционный банкинг» Дмитрий Малых подтвердил агентству, что дорожная карта проекта уже разработана. Он пояснил, что после запуска объединенного сервиса клиент сможет оплачивать покупки через любой банк, настроив биометрическую оплату в мобильном приложении и выбрав нужный счет.

В будущем также планируется появление системы, подобной QR-коду, где после нажатия кнопки «оплатить улыбкой» клиенту предложат различные банковские опции на выбор.

Ранее сообщалось, что к 2026 году в России почти каждый второй терминал сможет принимать оплату по биометрии. В 2025 году «Сбер» намерен увеличить вдвое количество таких устройств. Их число приблизится к 2 млн.