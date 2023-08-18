Банковские карты и сим-карты с 2025-2026 года будут производить только в России

Все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производить в России с 2025 года, сообщают «Ведомости».

С 1 марта 2026 года это требование распространят на все сим-карты операторов связи. Соответствующий проект постановления правительства, подготовлен Минпромторгом. В разработке документа участвовали 19 отечественных радиочастотных меток, производителей смарт-карт и интегральных микросхем, среди которых «Гознак», «Ангстрем», «Микрон», «НМ-тех», НИИМЭ и другие.

В пояснительной записке к проекту указано, что для оценки уровня локализации производства смарт-карт и средств радиочастотной идентификации (RFID-меток) вводится балльная система.

Баллы могут начислить за использование отечественных компонентов или за выполнение определённых производственных операций. Наделение продукта статусом отечественным необходимо для того, чтобы компания могла участвовать в госзакупках.

С 1 июня 2023 года сим-карты должны иметь не менее 55 баллов, с 1 марта 2024 года — не менее 70, с 1 марта 2026 — 100 баллов. Смарт-карты с 1 января 2023 года должны иметь не менее 70 баллов, с 1 января 2024 года — не менее 85, а с 1 января 2025 года — не менее 100. Баллы могут начислить за исключительные права на конструкторскую документацию, уникальные технологии, патенты, налоговое резидентство и другое.

Представитель «Почта банка» рассказал изданию, что все пластиковые карты производят в стране. В России их выпускает четыре завода, покрывающие потребности в продукции всех российских банков.

«По некоторым оценкам, общий объём выпуска пластиковых карт в прошлом году превышал 50 млн шт. Но, по нашим оценкам, в последние годы он сократился. В первую очередь это связано с ростом спроса на виртуальные карты и оплату pay-сервисами», — подчеркнули в кредитной организации.

Источник «Ведомостей», близкий к «Микрону» утверждает, что все карты производят внутри страны. Этим занимаются несколько компаний — «Новакард», «Алиот», «Розан файнэнс», «Оренкарт».

Пока чипы для карт отечественных банков могут быть зарубежного производства, когда будет введено требование использовать отечественные — неизвестно.

До начала СВО отечественные операторы связи использовали для сим-карт продукты от мировых производителей, Gemalto и Giesecke & Devrient, но в прошлом году стали сотрудничать с китайскими и индийскими компаниями и проводить эксперименты с российскими.