Smart View займется продвижением банка «Ренессанс Кредит»

Максим Кургузов, исполнительный директор, начальник управления маркетинга «Ренессанс Кредит»:

В 2020 году бренд начал трансформацию и смену парадигмы банка-монолайнера: была разработана новая бренд-платформа, продолжает обновляться и расширяться линейка продуктов, чтобы максимально удовлетворить спрос текущих и новых клиентов. Уверены, что флагманские продукты, среди которых кредитные, дебетовые карты, нецелевые кредиты, инвестиционные продукты, в скором времени станут лидерами по качеству предложения на российском рынке.

Цель продуктовой и медийной стратегий банка в 2021−2023 годах — интенсивной рост метрик бренда и существенное наращивание количества новых клиентов.

Передо мной и командой маркетинга, а также партнерами из Smart View стоит задача обеспечения качественного планирования по каждому из продуктов, учитывающего маркетинговую и продуктовую стратегии, конкурентное поле и бизнес-KPI.

В период тендера и первых запусков коллеги из Smart View продемонстрировали хороший уровень вовлеченности и экспертизы. Ждем подобного подхода на всей дистанции, а также дальнейшего погружения в наш бизнес и внедрения технологичных инструментов в совместную работу и медиаразмещение.