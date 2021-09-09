Smart View займется продвижением банка «Ренессанс Кредит»

Smart View (входит в состав SA MEDIA GROUP) займется стратегическим планированием и размещением информации о продуктах и услугах банка «Ренессанс Кредит» на ТВ, радио и ООН-носителях. Агентство стало новым подрядчиком бренда по результатам стратегического и ценового этапов отбора.
Банк «Ренессанс Кредит» входит в ТОП-50 банков России по размеру активов и представлен 90 отделениями в более чем 50 регионах страны. Продукт банка на рынке кредитных карт был отмечен в рейтинге «ТОП-3 Кредиток лета» от Банки.ру.
Максим Кургузов, исполнительный директор, начальник управления маркетинга «Ренессанс Кредит»:
В 2020 году бренд начал трансформацию и смену парадигмы банка-монолайнера: была разработана новая бренд-платформа, продолжает обновляться и расширяться линейка продуктов, чтобы максимально удовлетворить спрос текущих и новых клиентов. Уверены, что флагманские продукты, среди которых кредитные, дебетовые карты, нецелевые кредиты, инвестиционные продукты, в скором времени станут лидерами по качеству предложения на российском рынке.
Цель продуктовой и медийной стратегий банка в 2021−2023 годах — интенсивной рост метрик бренда и существенное наращивание количества новых клиентов.
Передо мной и командой маркетинга, а также партнерами из Smart View стоит задача обеспечения качественного планирования по каждому из продуктов, учитывающего маркетинговую и продуктовую стратегии, конкурентное поле и бизнес-KPI.
В период тендера и первых запусков коллеги из Smart View продемонстрировали хороший уровень вовлеченности и экспертизы. Ждем подобного подхода на всей дистанции, а также дальнейшего погружения в наш бизнес и внедрения технологичных инструментов в совместную работу и медиаразмещение.
Анна Данилевич, СЕО Smart View (входит в SA MEDIA GROUP ):
Банковская категория с точки зрения медиарынка является одной из самых конкурентных, где каждый продукт — отдельный клиент со своим планированием, спецификой и средой. Это накладывает дополнительные требования на planning и стратегические команды агентства, а эффективность работы во многом зависит от того, получилось ли синхронизировать бизнес и «медийку».
Подход команды маркетинга «Ренессанс Кредит» и готовность делиться бизнес-метриками для планирования уже на этапе первых запусков показали, что у нас есть все необходимые составляющие для такой синхронизации.
Помимо стратегического планирования и функции медиабаинга, команда Smart View видит своей целью создание инновационной инфраструктуры для планирования, контроля и отчетности за кампаниями на ТВ, радио и ООН-носителях. Агентство также планирует выработать совместно с клиентом инструменты для оценки медиавложений с точки зрения выполнения KPI и максимизировать cost-эффективность рекламных кампаний с помощью инновационных решений.