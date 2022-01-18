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18.01.2022 в 15:17

Банк «Открытие» потратит до 81 млн рублей на рекламные мероприятия

Заявки принимаются до 4 февраля

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Банк «Открытие» объявил тендер на право заключения договоров на предоставление услуг по подготовке и проведению BTL-мероприятий (рекламных и представительских ивентов). Информация о закупке размещена на площадке B2B-продаж.

С исполнителем заключат три договора разные заказчики, управляемые одной организацией: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Открытые цифровые решения», ПАО «РГС Банк» на суммы до 61 млн, 10 млн и также 10 млн руб. соответственно. Заявки принимаются до 4 февраля.

В список услуг входят подбор площадок для мероприятий, брендинг и работы по украшению, разработка контента программы, интерактивов, кейтеринг, создание key visual мероприятий, включая макеты приглашений, сувенирную продукцию, пресс-воллы, лендинг, навигационные декоративные и прочие элементы.

Кроме того, агентство должно предоставить техническое обеспечение, логистику, услуги фото- и видеосъёмки, сувенирную продукцию, а также провести маркетинговые акции и конкурсы. Также подрядчик должен оказать полный цикл mice-услуг с бронированием отелей, заказом трансферов и тревел-сопровождением участников мероприятий.

Компания оценит кандидатов по ряду критериев, включая опыт работы с банками, опыт работы в сфере выездных мероприятий и качество выполнения тестового задания — последний критерий оценивается наибольшим количеством баллов. Заказчик выберет исполнителя по количеству баллов.

ПАО Банк «ФК Открытие» Открытые цифровые решения РГС Банк
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