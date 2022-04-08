«Баллы на карту магазина» — наиболее интересное промо для покупателей в период кризиса

В условиях новой реальности бизнесу намного сложнее предугадывать поведение потребителя. Сначала люди кинулись скупать электронику, затем — продукты, объявивших об уходе компаний. Сейчас, когда основные запасы сделаны, у покупателя появились другие приоритеты. Какие стратегии экономии выберет потребитель в качестве борьбы с экономическими трудностями, выяснили социологи исследовательского холдинга «Ромир». Они представили свои прогнозы, основанные на последних данных еженедельного исследования «М-пульс».

Инфляция февраля составила 9,2%. Если нивелировать ее уровень, траты в этом месяце росли не критично, считают исследователи. На индекс также повлияла закупка впрок.

Вопреки новостям об ажиотаже на сахар, основная закупка происходила в «нон фуд» категориях: здесь выросли не только средний чек, но и частота покупки.

Самой активной с точки зрения закупок была девятая неделя с начала года. Но в настоящий момент люди перешли в режим экономии — покупательская активность значительно снизилась. Также стоит отметить сильное снижение среднего чека. Что касается ставшей популярной «нон фуд» категории — чек вернулся на свои значения.

Чтобы удержаться на плаву в период кризиса, в первую очередь человек откажется от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования: бытовой техники, автомобилей и прочего. На втором месте с небольшим отрывом — сокращение расходов на отдых и развлечения, перераспределение бюджетов в пользу необходимых товаров и еды. Треть респондентов будет искать пути дополнительного заработка, столько же людей займутся собирательством.

Сокращать траты на еду и товары первой необходимости будут 26% опрошенных — даун-трейдинг (переключение потребителей на более дешевые варианты в категории) по ценовому сегменту станет тенденцией. Также половина населения будет отказываться от товаров, которые приобретала ранее, даже если те были конкурентны по качеству.

Первичным паттерном будет переключение на товары по скидкам и акциям, число которых в магазине значительно сократилось.

Социологи решили поинтересоваться, какие промо будут наиболее привлекательны для покупателей, если ритейлеры не смогут продавать продукты по сниженным ценам.



Наиболее интересными промоакциями покупатели считают «Баллы на карту магазина» — за них проголосовали 41% респондентов. Это говорит о необходимости коллаборации производителей и ритейлеров для совместных активностей. Также сильно выросла доля «любителей нового», которые хотели бы баловать себя дополнительными образцами и пробовать что-то новое. А вот акции с регистрацией кода и участие в каких-либо подобных активностях становятся менее популярными.

Исследователи подчеркнули, что привлекательность каждого предложения увеличивается только при условии, если не конкурирует со снижением цены.

Экономию на таких продуктах питания, как хлеб, овощи, мясо, потребитель компенсирует тратами в категориях бакалеи, детского питания, алкогольных напитков, кофе и конечно же «нон фуд» категорией. Прежде всего это связано с тем, что в какой-то момент покупатель переживал неоднократное увеличение цен на непродовольственные категории, которыми можно запастись в прок. Но это также говорит о том, что все, кто закупился, «вымоются» из категории и вернутся за следующей покупкой еще не скоро.