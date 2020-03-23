Balenciaga и Saint Laurent будут шить медицинские маски

Компания Kering объявила о начале производства медицинских масок на заводах своих брендов Balenciaga и Saint Laurent, пишет РБК. Оно будет налажено, как только предприятие получит одобрение министерства здравоохранения.

Saint Laurent будет производить медицинский инвентарь в городе Анже на востоке Франции, а Balenciaga — в своей парижской мастерской. В ожидании решения Kering отдает в больницы 3 млн масок, заказанных из Китая.

Во Франции на данный момент зарегистрировано порядка 16 тыс. случаев заражения коронавирусом и 674 летальных исхода.

Ранее стало известно, что группа LVMH начала выпуск антисептических гелей на трех собственных заводах во Франции. Под них переоборудованы линии, которые раньше производили духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

Российская компания Bosco, которая продает одежду и предметы роскоши, объявила, что начала производить медицинские маски «для общего блага».