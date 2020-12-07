Хозяйственный Тазик желает познакомиться. Badoo выпустил мультфильм о нестандартной любви

Сервис для знакомств Badoo выпустил новогодний мультсериал о нестандартных отношениях — бренд решил показать, что идеального формата не существует, а взаимоотношения между людьми могут быть разными, если исключить из них «навязанные стандарты, стереотипы и предрассудки», рассказали Sostav в компании.

Героями мультсериала стали различные символы зимы и Нового года: варежки и веревочка, железные качели, тазик оливье, снежинки, бомбочки для ванной и открытки «счастья, здоровья и удачи». «Все они идут к своей цели до конца, и никакие преграды не мешают им быть счастливыми, ведь далеко не все ищут себе партнера на всю жизнь. Главное — любовь к себе и окружающему миру», — отмечают в компании.

Персонажи мультфильма кажутся на первый взгляд совершенно несовместимыми, но становятся очень близкими и родными друг другу. И такое часто происходит в реальной жизни, напоминает своей кампанией дейтинговый сервис.

«Мы активно поддерживаем любые формы взаимоотношений между людьми и смело говорим о равенстве, толерантности, поддерживаем и следим за безопасностью каждого пользователя и хотели бы, чтобы люди, которые находятся в нашем коммьюнити, были искренними, оставались собой и не забывали о своей индивидуальности», — рассказала бренд-директор Badoo Олеся Нестерова.

Ранее Badoo запустил портал о сексе, отношениях и принятии себя под названием Badoo Hotline. Проект «секс-википедии» избавит пользователей от стереотипов взаимоотношений, а также разрушит барьер между общепринятой «нормой» и истинными желаниями.