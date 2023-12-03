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18+
03.12.2023 в 16:14

Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»

Компания обвиняемого в мошенничестве коуча продолжает продавать образовательные курсы

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Задержанного по подозрению в мошенничестве блогера и коуча Аяза Шабутдинова уволили с поста директора основанного им же «Like Центра», сообщает Telegram-канал Mash.

Место Шабутдинова занял экс-глава по сервису Никита Ельцов. Источник канала утверждает, что кадровые изменения понадобились для дальнейшего функционирования компании по продаже образовательных курсов.

Сам же Аяз Шабутдинов сейчас находится в СИЗО и пробудет там минимум до 16 декабря. В отношении блогера возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В МВД сообщили, что Шабутдинов вместе с сообщниками обещал научить «любого желающего эффективной предпринимательской деятельности» с получением сверхдоходов, и использовал в своей работе «агрессивный маркетинг».

После задержания Шабутдинова Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Главное управление МВД по Москве с просьбой проверить блогеров и коучей Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Ксению Губину и других. Она подчеркнула, что в адрес Ассоциации поступают «многочисленные жалобы» от интернет-пользователей, пострадавших от лиц, действующих по схожим с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническим схемам.

Like центр Аяз Шабутдинов
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