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13.11.2023 в 16:00

Екатерина Мизулина попросила МВД проверить на мошенничество ряд известных блогеров

В ЛБИ считают, что их деятельность похожа на инфомошенничество, в котором ранее обвинили коуча Аяза Шабутдинова

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Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент обращения в главное управление МВД по Москве с просьбой проверить блогеров и коучей Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Ксению Губину и других.

В документе указано, что в адрес ассоциации поступают «многочисленные жалобы» от интернет-пользователей, пострадавших от лиц, действующих по схожим с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническим схемам.

«В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по городу Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие», — пояснила глава ЛБИ скан-копию обращения.

Шабутдинова арестовали 3 ноября. Против блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно было установлено, что Шабутдинов вместе с сообщниками обещал научить «любого желающего эффективной предпринимательской деятельности» с получением сверхдоходов. Блогер использовал «агрессивный маркетинг», отмечали в МВД. Он пробудет под арестом до 16 декабря.

МВД Лига безопасного интернета Блогеры ЛБИ Екатерина Мизулина Аяз Шабутдинов инфомошенники
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