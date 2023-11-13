Екатерина Мизулина попросила МВД проверить на мошенничество ряд известных блогеров

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент обращения в главное управление МВД по Москве с просьбой проверить блогеров и коучей Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Ксению Губину и других.

В документе указано, что в адрес ассоциации поступают «многочисленные жалобы» от интернет-пользователей, пострадавших от лиц, действующих по схожим с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническим схемам.

«В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по городу Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие», — пояснила глава ЛБИ скан-копию обращения.

Шабутдинова арестовали 3 ноября. Против блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно было установлено, что Шабутдинов вместе с сообщниками обещал научить «любого желающего эффективной предпринимательской деятельности» с получением сверхдоходов. Блогер использовал «агрессивный маркетинг», отмечали в МВД. Он пробудет под арестом до 16 декабря.