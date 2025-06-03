Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.06.2025 в 18:30

Как ИИ продвигать продукты на языке разных культур

ИИ оценивает, как люди реагируют на разные варианты текстов и изображений, затем корректирует кампании

Технологическая компания AYA Group (АЯ Групп) научила искусственный интеллект создавать маркетинг, который понимают люди в разных уголках мира. Вместо шаблонных рекламных текстов система генерирует сообщения, которые резонируют с местными традициями и привычками.

Это работает так: ИИ оценивает, как люди реагируют на разные варианты текстов и изображений, затем корректирует кампании. Если в Бразилии лучше «заходит» эмоциональный стиль, а в Германии — фактологический, система это учитывает. Причем делает это автоматически, проверяя десятки вариантов одновременно. Например, с помощью A/B-тестов. Они позволяют анализировать информацию в режиме реального времени и на основе ключевых метрик — вовлеченности, глубины взаимодействия и конверсии — выбирать эффективные стратегии для каждой страны.

Сейчас такие умные кампании работают в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Тот же подход используют в службе поддержки. ИИ учится на вопросах и отзывах клиентов и со временем начинает предугадывать проблемы, предлагая решения до того, как пользователь успеет пожаловаться.

АЯ Групп AYA Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.