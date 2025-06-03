Как ИИ продвигать продукты на языке разных культур

Технологическая компания AYA Group (АЯ Групп) научила искусственный интеллект создавать маркетинг, который понимают люди в разных уголках мира. Вместо шаблонных рекламных текстов система генерирует сообщения, которые резонируют с местными традициями и привычками.

Это работает так: ИИ оценивает, как люди реагируют на разные варианты текстов и изображений, затем корректирует кампании. Если в Бразилии лучше «заходит» эмоциональный стиль, а в Германии — фактологический, система это учитывает. Причем делает это автоматически, проверяя десятки вариантов одновременно. Например, с помощью A/B-тестов. Они позволяют анализировать информацию в режиме реального времени и на основе ключевых метрик — вовлеченности, глубины взаимодействия и конверсии — выбирать эффективные стратегии для каждой страны.

Сейчас такие умные кампании работают в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Тот же подход используют в службе поддержки. ИИ учится на вопросах и отзывах клиентов и со временем начинает предугадывать проблемы, предлагая решения до того, как пользователь успеет пожаловаться.