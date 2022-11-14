Автоконцерны потеряли порядка €4,5 млрд из-за ухода с российского рынка

Из-за ухода с российского рынка автопроизводители лишились порядка €4,5 млрд. Согласно финансовому отчёту, убыток покинувшей нашу страну Mazda Motor составит 12 млрд иен (€81,7 млн). В Nissan потери от передачи российских активов ФГУП «НАМИ» оценили в 24,1 млрд иен (€165 млн). В европейском подразделении Toyota — 77,2 млрд иен (€526 млн), а продавший свой подмосковный завод дилеру «Автодом» Мercedes-Benz — €1,4 млрд. Самые крупные убытки понесла компания Renault — €2,3 млрд. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщил изданию эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов, основная часть ущерба приходится на нереализованные инвестиции и потерю активов. Также большую роль сыграла передача партнёрам производственных и складных площадей. Однако вряд ли уход из нашей страны нанесёт серьёзный урон бизнесу иностранных автопроизводителей. Ранее объем российского рынка новых машин составлял 1,5−2 млн штук в год — около 2% от продаж по всему миру.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сообщил иную точку зрения — всё зависит от конкретной компании. Так, Mercedes-Benz и Infiniti реализовывали крупные продажи на американском и китайском рынках, поэтому потеря российского покупателя не будет для них значимой. А вот для концернов Renault-Nissan и Toyota это может стать серьёзным ударом, полагает эксперт.

Однако большинство ушедших автоконцернов оставляют себе возможность вернуться на российский рынок. Renault, Nissan, Ford и Mazda заключили соглашения о выходе из совместных предприятий и передаче активов с условием возможности выкупа долей обратно. Однако эксперты считают, что к этому моменту структура авторынка и его регулирование сильно поменяются и снова начать работу иностранным автомобильным брендам будет сложно.

Японский автоконцерн Mazda решил прекратить свою деятельность в России 24 октября 2022 года. Долю в совместном предприятии компания передала ПАО «Соллерс авто». Сумма сделки составила €1.