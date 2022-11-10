Mazda прекращает работу в России

Японский автоконцерн Mazda принял решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Сумма сделки составила €1. Об этом сообщается на сайте автоконцерна.

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнёра по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — говорится в сообщении.

Убыток от ухода с российского рынка и передачи доли в бизнесе Mazda Motor оценила в 12 млрд иен ($82 млн).

Mazda и «Соллерс» создали совместное предприятие во Владивостоке в 2012 году. Ранее сообщалось о планах «Соллерс» запускать новые проекты с Mazda.

На предприятии во Владивостоке проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Однако цепочки поставок необходимых для этого деталей и узлов были разорваны на фоне санкций против РФ.

Ранее крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть сборочное предприятие в Санкт-Петербурге из-за логистических сложностей с поставками запчастей. Завод компании в посёлке Шушары проработал 15 лет. Его деятельность была с марта приостановлена из-за разрыва системы поставок.

В октябре исполнительный комитет Nissan одобрил продажу российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Учреждению перейдут производственные и научно-исследовательские мощности «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Единовременное списание Nissan из-за ухода с российского рынка составило 24,1 млрд иен ($165 млн).