Автобусные остановки в Хорватии превратили в приемные отделения

В Хорватии автобусные остановки стали частью масштабной кампании по профилактике заболеваний позвоночника. Проект реализован сетью Croatia Polyclinics совместно с агентством Grey, сообщает портал LBBOnline.



На специально оборудованных остановках установлены цифровые билборды с системой компьютерного зрения. Они в режиме реального времени сканируют осанку прохожих, анализируя положение шеи, грудного и поясничного отделов позвоночника. При выявлении отклонений пользователи получают рекомендации и возможность записаться на прием к врачу.



Инициаторы проекта подчеркивают: цель кампании — привлечь внимание к «тихой пандемии» проблем опорно-двигательного аппарата, от которых, по их данным, страдает почти половина населения Хорватии.



По результатам кампании более 106 тысяч человек прошли сканирование, свыше 50 тысяч оставили свои контактные данные, а количество профилактических визитов к физиотерапевтам выросло на 46%. При этом 97% участников, заметив результаты сканирования, интуитивно скорректировали свою осанку.



Кампания Croatia Polyclinics стала ярким примером того, как наружная реклама может выходить за рамки классических коммуникаций и превращаться в эффективный инструмент заботы о здоровье граждан.