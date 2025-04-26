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18+
26.04.2025 в 18:33

Автобусные остановки в Хорватии превратили в приемные отделения

Уникальная инициатива позволяет прохожим быстро проверить здоровье позвоночника

В Хорватии автобусные остановки стали частью масштабной кампании по профилактике заболеваний позвоночника. Проект реализован сетью Croatia Polyclinics совместно с агентством Grey, сообщает портал LBBOnline.

На специально оборудованных остановках установлены цифровые билборды с системой компьютерного зрения. Они в режиме реального времени сканируют осанку прохожих, анализируя положение шеи, грудного и поясничного отделов позвоночника. При выявлении отклонений пользователи получают рекомендации и возможность записаться на прием к врачу.

Инициаторы проекта подчеркивают: цель кампании — привлечь внимание к «тихой пандемии» проблем опорно-двигательного аппарата, от которых, по их данным, страдает почти половина населения Хорватии.

По результатам кампании более 106 тысяч человек прошли сканирование, свыше 50 тысяч оставили свои контактные данные, а количество профилактических визитов к физиотерапевтам выросло на 46%. При этом 97% участников, заметив результаты сканирования, интуитивно скорректировали свою осанку.

Кампания Croatia Polyclinics стала ярким примером того, как наружная реклама может выходить за рамки классических коммуникаций и превращаться в эффективный инструмент заботы о здоровье граждан.

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