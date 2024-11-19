«Авито» планирует запустить страховое направление

«Авито» задумалось о запуске страхового направления. Классифайд планирует заключать партнёрские соглашения со страховыми компаниями и за комиссию предлагать на своих платформах специально подобранные страховки к определённым услугам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В «Авито» изданию сообщили, что тестируют разные гипотезы по интеграции новых продуктов в сервисы. Это будет способствовать улучшению клиентского пути и безопасности сделки.

Сейчас классифайд сотрудничает со страховыми компаниями в «Авито Путешествиях». В «Авито Услугах» переговоры со страховщиками не идут.

Многие игроки рынка электронной торговли развивают страховое направление. Весной стало известно, что Ozon и Wildberries запустят свои страховые компании. А «Яндекс» ищет для покупки небольшую страховую фирму с лицензией.

Эксперты говорят, что «Авито» заинтересовано в получении комиссионного вознаграждения, которое в зависимости от продукта может составлять 10−40%. Для страховщиков такое партнёрство фактически является новым каналом продаж.

Участники рынка говорят, что у направления есть будущее. У классифайдов огромная лояльная аудитория, привыкшая покупать товары за несколько кликов. В будущем к этому добавятся дополнительные услуги, в числе которых страхование.