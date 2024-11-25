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25.11.2024 в 18:15

«Авито Работа» поможет РЖД найти сотрудников по востребованным направлениям

В кампании используется наружная и интернет-реклама

Сервис «Авито Работа» и РЖД запустили совместную рекламную кампанию по привлечению работников на производственные профессии. Проект задействует наружную и онлайн-рекламу в Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Осенью на платформе «Авито Работа» было представлено свыше 200 новых вакансий от РЖД. Компании нужны помощники машиниста, монтёры пути, электромеханики, сигналисты, дежурные по станции и представители других профессий. Работодатель предлагает соискателям бесплатное обучение, стипендии и жильё на время учёбы.

В рамках кампании используется наружная реклама. Она должна повысить знание широкой аудитории о возможностях трудоустройства. Также применяются рекламные инструменты «Авито»: медийные баннеры, рассылки и сторис. Для изображений, размещённых на рекламных щитах и других носителях в рамках проекта, участие в фотосессии приняли сотрудники РЖД.

«Авито Работа» поможет РЖД найти сотрудников по востребованным направлениям «Авито Работа» поможет РЖД найти сотрудников по востребованным направлениям

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»:

Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям.

Сергей Двадцатов, замглавы департамента управления персоналом ОАО «РЖД»:

В текущих реалиях, сложившихся на рынке труда, приходится ежедневно искать новые эффективные инструменты. То, что работало ещё вчера, — не факт, что принесёт пользу сегодня, поэтому приходится держать руку на пульсе. Мы ценим партнёров, которые проактивно реагируют на эти изменения и предлагают нестандартные идеи для привлечения кандидатов.

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