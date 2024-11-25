«Авито Работа» поможет РЖД найти сотрудников по востребованным направлениям

Сервис «Авито Работа» и РЖД запустили совместную рекламную кампанию по привлечению работников на производственные профессии. Проект задействует наружную и онлайн-рекламу в Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Осенью на платформе «Авито Работа» было представлено свыше 200 новых вакансий от РЖД. Компании нужны помощники машиниста, монтёры пути, электромеханики, сигналисты, дежурные по станции и представители других профессий. Работодатель предлагает соискателям бесплатное обучение, стипендии и жильё на время учёбы.

В рамках кампании используется наружная реклама. Она должна повысить знание широкой аудитории о возможностях трудоустройства. Также применяются рекламные инструменты «Авито»: медийные баннеры, рассылки и сторис. Для изображений, размещённых на рекламных щитах и других носителях в рамках проекта, участие в фотосессии приняли сотрудники РЖД.

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»: Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям.