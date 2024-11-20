Треть россиян узнают о скидках на бронирование отелей из рекламы

Около 55% опрошенных россиян, бронирующих гостиницы, предпочитают отели с категорией четыре и пять звезд. Половина респондентов (51%), которые бронировали локации любых категорий, узнали о предложениях отелей и скидках на бронирование от родственников, коллег и друзей, а 35% — из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Таковы результаты опроса «Авито Рекламы» и «Авито Путешествий» (есть в распоряжении Sostav).

Наиболее популярным вариантом проживания у респондентов, заселившихся в гостиницы в 2024 году, стали четырехзвездочные отели. Их выбрали 34% респондентов. Пятизвездочные отели бронировали около 21% путешественников. Более 26% отдали предпочтение гостиницам с тремя звездами, а самые экономичные варианты — «без звезд» — выбрали менее 19% россиян.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Площадки электронной коммерции — классифайды и маркетплейсы — становятся одними из основных каналов информации для пользователей при бронировании отелей или гостиниц. Реклама на этих платформах позволяет бизнесу не только рассказывать о своем предложении и показывать преимущества локаций, но и привлекать аудиторию, которая готова к покупке здесь и сейчас.

Как отмечают авторы исследования, в 2024 году россияне чаще всего останавливались в сетевых отелях, а также в санаториях, пансионатах и домах отдыха. Об этом заявили по 26% опрошенных.

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (23%) и 25−34 лет (20%) чаще представителей других возрастных групп выбирали хостелы и мотели. Опрошенные россияне старшего возраста отдавали предпочтение санаториям, пансионатам или домам отдыха. Среди участников опроса в возрасте от 45 до 54 лет таких оказалось 33%, от 55 до 64 лет — 38%, а старше 65 лет — 45%.

Аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Путешествий» выяснили, что большинство опрошенных (36%) готовы бронировать номера в отелях стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. руб. в сутки. 22% респондентов готовы потратить на бронирование до 3 тыс. руб., а 20% — до 7 тыс. руб.

Главными критериями при выборе места проживания для респондентов оказались приемлемая цена (35%), удобства в номере (24%) и расположение отеля (18%). Стоимость бронирования чаще беспокоит мужчин (39%), нежели женщин (32%). Что касается расположения гостиницы, то большее значение оно имеет для женщин (19%), чем для мужчин (16%).