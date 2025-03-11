«Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России

Сервис для покупки авиабилетов Авиасейлс представил «Паспорт путешественника», страницы которого посвящены различным российским регионам. По прилете в новый город в паспорт можно поставить штамп, который отражает характер локации.

Фирменные стойки со штампами появились в 15 российских аэропортах и знаковых локациях городов. Так, в Санкт-Петербурге поставить штамп можно в книжном магазине «Подписные издания», в Екатеринбурге — в «Ельцин Центре». География проекта продолжает расширяться.

В каждом паспорте можно найти полезные советы и идеи для исследования неочевидных и интересных маршрутов по стране.

Екатерина Мишукова, Head of Awareness в «Авиасейлс»: Все, что нужно путешественнику, — это паспорт и «Авиасейлс». Мы подумали о том, как это можно объединить! Мы решили добавить в поездки внутри страны ту самую магию штампов в паспорте, как при поездках за границу. Теперь каждый маршрут оставит не только воспоминания, но и осязаемую отметку.

Купить такой паспорт можно на маркетплейсах.