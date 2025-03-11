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18+
11.03.2025 в 14:26

«Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России

Сувенир доступен для покупки на маркетплейсах

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Сервис для покупки авиабилетов Авиасейлс представил «Паспорт путешественника», страницы которого посвящены различным российским регионам. По прилете в новый город в паспорт можно поставить штамп, который отражает характер локации.

Фирменные стойки со штампами появились в 15 российских аэропортах и знаковых локациях городов. Так, в Санкт-Петербурге поставить штамп можно в книжном магазине «Подписные издания», в Екатеринбурге — в «Ельцин Центре». География проекта продолжает расширяться.

В каждом паспорте можно найти полезные советы и идеи для исследования неочевидных и интересных маршрутов по стране.

«Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России «Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России «Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России «Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России «Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России «Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России «Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России

Екатерина Мишукова, Head of Awareness в «Авиасейлс»:

Все, что нужно путешественнику, — это паспорт и «Авиасейлс». Мы подумали о том, как это можно объединить! Мы решили добавить в поездки внутри страны ту самую магию штампов в паспорте, как при поездках за границу. Теперь каждый маршрут оставит не только воспоминания, но и осязаемую отметку.

Купить такой паспорт можно на маркетплейсах.

Авиасейлс
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