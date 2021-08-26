Avant Space получит три миллиона рублей на проект трансляции рекламы из космоса

Стартап Avant Space получит грант в размере 3 млн руб. на создание мобильного приложения для распознавания кодированных изображений из космоса, аналогичных QR-кодам. На данном этапе работы к финансированию проекта подключился Фонд содействия инновациям, также ведутся переговоры с рядом венчурных инвесторов, сообщают «Ведомости».

Идея проекта в том, что 20−30 спутников весом 7,5 кг каждый, запускаемые в космос кластером и оснащенные массивами лазеров, смогут образовывать в сумеречном и ночном небе светящиеся логотипы заказчиков рекламы. Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Мобильное приложение нужно потому, что в мерцании лазеров можно закодировать то или иное сообщение — например, ссылку на промоакцию или промокод.

Александр Малинин, технический директор Avant Space: Такая опция будет актуальна для рекламодателей. Многие потенциальные покупатели наверняка будут фотографировать логотип, движущийся по ночному небу.

Компания уже получала гранты от фонда «Сколково»: в 2015−2016 годах их размер превысил 35 млн руб. Эти средства пошли в основном на разработку двигателя. Испытания блока лазеров для космических аппаратов уже успешно пройдены, вывод тестового спутника на орбиту намечен на 2022 год. Трансляция рекламных объявлений над 10 различными мегаполисами планеты обойдется в $140 тыс. (время демонстрации рекламы не уточняется).

Идея размещения рекламы в космосе сейчас достаточно популярна. В частности, над ней работает компания Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation. Стоимость показа одного изображения на CubeSat составит около $1 млн в месяц.