Attention Score: как удержать внимание пользователя

Три секунды — именно столько сегодня нужно, чтобы пользователь либо заметил вашу рекламу, либо пролистал её дальше. Чтобы бренды могли максимально эффективно использовать это время, на российском рынке появилась метрика Attention Score, которая помогает не только измерить внимание, но и конвертировать его в реальные результаты. Как это работает, команда Sostav узнала на реальном кейсе онлайн-кинотеатра Okko и дата-компании Weborama .

Описание технологии

Attention Score анализирует влияние креатива на вовлеченность пользователя в режиме реального времени и может использоваться для оптимизации кампаний и повышения эффективности рекламы.

Attention Score оценивает:

долю экрана, которую занимает креатив;

время активности вкладки;

продолжительность видимости;

взаимодействие с креативом (клики, свайпы, нажатия).

Все эти данные консолидируются в интегральный показатель, который и показывает, насколько эффективно реклама привлекает и удерживает внимание. Чтобы креативу можно было присвоить повышенный уровень вовлечения, он должен набрать не менее 24 «очков» — именно такой бенчмарк (среднее значение) выведен на базе проведенных международных исследований.

От теории перейдем к самому интересному — первому кейсу с использованием Attention Score в России.

Кейс: рекламная кампания Okko «Последний богатырь: Наследие»

Цель: привлечь заинтересованную целевую аудиторию сериала.

Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет, дети от 6 до 17 лет.

География: РФ.

Период рекламной кампании: с октября по ноябрь 2024.

Формат: баннеры.

Реализация

Первым этапом в рекламных кампаниях Okko является работа по подбору целевой аудитории и семантики с помощью инструмента Semantic AI для привлечения пользователей, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются контентом. Для оценки эффективности кампаний подключается трекинг и верификация, с помощью которых отслеживаются такие показатели, как видимость, досмотры и пост-вью конверсии.

В рамках данного релиза мы добавили к аналитике новую метрику Attention Score. В процессе размещения мы выделили страницы с высоким уровнем пользовательского внимания и запустили дополнительный флайт с размещением именно на этих ресурсах.

В результате оптимизации кампании по метрике Attention Score мы улучшили такие показатели.

Увеличение видимости креатива на 13%: Использование Attention Score помогло исключить площадки с неудобными для восприятия зонами размещения, например, баннеры вне основных областей внимания, что обеспечило заметность рекламы.

Снижение роботности с 5,93% до 4,15%: за счет открутки кампании на вовлеченную аудиторию, качество трафика повысилось.

Рост глубины просмотра контента на 23%. Закономерно пользователи, которые проявили больший интерес к креативу, показали и большую вовлеченность в контент посадочной страницы, что, в свою очередь, положительно влияет на узнаваемость бренда в целом.

Средний уровень вовлеченности пользователей — 34,5 при бенчмарке в 24.

Андрей Ивашкевич, директор по медиа, онлайн-кинотеатр Okko: Поскольку мы были одни из первых на рынке, кто протестировал эту технологию на реальном кейсе, на старте, честно скажу, мы едва ли ожидали значимого роста показателей эффективности. Результаты превзошли ожидания, и мы планируем масштабировать использование Attention Score в следующих кампаниях.

Жанна Смолицкая, клиентский директор Weborama: Attention Score не требует полной перестройки рекламных процессов. Он интегрируется с уже существующими кампаниями и помогает оптимизировать их в режиме реального времени. Такой подход подойдет не только для онлайн-кинотеатров, но и для FMCG, ретейла и даже B2B. На примере кейса Okko мы убедились, что метрика может применяться для разных задач и на всех уровнях воронки, от повышения качества охвата до оптимизации перфоманс показателей.

Сценарии использования Attention Score