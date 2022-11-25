Стартап «Атом» представил логотип компании и будущего российского электрокара

Российский технологический стартап «Атом» представил свой логотип — основой дизайна стала идея объединения IT-индустрии и автопрома, цифрового и физического мира, а также объединения людей в ценностное сообщество для реализации большой цели. Написание отражает разумный минимализм и смелый взгляд на мир, а «цифровая» часть — человеко-машинный интерфейс (HMI), рассказали Sostav в «Атоме».

Игорь Поваразднюк, генеральный директор «Атома»: Проект создавался очень романтично: весной 2021 года он начался просто — с мечты нескольких людей, а не в корпоративных кабинетах и на совещаниях. А дальше случилась череда совпадений, встреч, невероятный драйв команды и огромное количество «вопреки» в сложной конъюнктуре 2022 года. Мы сделали его таким, какой он есть, — искренним, вовлекающим — проектом, у которого есть душа. Сегодня у нас одна из сильнейших (и не только в России) команд на стыке IT и автомобилестроения, и каждый в этой команде в своё время пошел за мечтой.

Задача команды — сделать электромобиль, соответствующий образу жизни, мировоззрению и пульсу современных поколений, которые являются активными участниками новой городской мобильности.

Разработкой логотипа занималось агентство INTO Branding. В основе цифрового элемента — образ многослойной динамичной сферы, символизирующей идею искусственного интеллекта, как единое цифровое пространство — общую социально-цифровую среду бренда, через которую соединяются и взаимодействуют пользователи. Единая социально-цифровая среда воплощает идею полной связности, а также общности интересов и ценностей различных сообществ нового поколения, пояснили в компании.

В центре сферы находится черный направленный вверх треугольник со смягчёнными краями, олицетворяющий первую букву имени бренда, а также символизирующий динамику и активное творческое начало. Обрамляющий неоновый цвет символизирует технологичность — цветовая гамма слоёв в неоновых оттенках создаёт эффект трехмерного свечения.

Основой для отражения новаторства и характера бренда, послужил выбор прописной стилистики написания. Смягчение внутренних углов букв А и М акцентирует внимание на мягкости и адаптивности бренда под ценности современного поколения. Нехарактерный растянутый формат буквы О показывает широту взгляда бренда на мир. Широкое написание буквы М призывает сохранять баланс между каждым элементом, отметили в «Атоме».

Григор Бадалян, представитель INTO Branding: Основной задачей было объединить два смысла, которые пока воспринимаются как диаметрально противоположные и сделать так, чтобы в финальном варианте считывался уникальный характер бренда и его нестандартный взгляд на роль автомобиля. При этом важно было сделать фокус именно на цифровой опыт взаимодействия между человеком и электромобилем.