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25.01.2025 в 15:55

В феврале в России выйдет книга о Тейлор Свифт

Биографию самой успешной артистки XXI века выпустит издание «АСТ нонфикшн»

Издательство «АСТ нонфикшн» выпустит на русском языке книгу звездного биографа Кэти Спринкел «Тейлор Свифт. Икона мировой музыки» в переводе Яны Травкиной.

Книга рассказывает о детстве и пути к успеху, разных эрах творчества самой успешной артистки XXI века, процессе создания хитов. В издание также вошли интервью с близкими и коллегами певицы, эксклюзивные фотографии, разбор знаковых песен и малоизвестные факты биографии. В десяти главах раскрываются десять граней личности Тейлор Свифт: Вундеркинд. Творец. Лидер. Новатор. Исполнитель. Лучшая подруга. Опора общества. Инфлюенсер.

Издание выполнено в двух вариантах оформления обложки: одна — с фотографией звезды на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024, другая — с арт-портретом Тейлор Свифт от художника Владислава Рогачева.

В феврале в России выйдет книга о Тейлор Свифт В феврале в России выйдет книга о Тейлор Свифт

Автор биографии Кэти Спринкел ранее написала книги о Джастине Бибере, Ариане Гранде и BTS.

АСТ
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