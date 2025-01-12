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18+
12.01.2025 в 15:10

Тейлор Свифт признана самой успешной артисткой XXI века

Певица возглавила список, составленный музыкальным журналом Billboard

Певица Тейлор Свифт стала самой успешной исполнительницей XXI века по версии музыкального журнала Billboard.

Рейтинг подводит итоги первых 25 лет XXI века и учитывает успехи исполнителей в песенном и альбомном хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200. При этом Тейлор Свифт удалось прочно закрепиться на лидирующей позиции, несмотря на то, что ее дебют в чартах состоялся лишь в июле 2006 года с синглом Tim McGraw.

С тех пор 14 пластинок Свифт заняли первое место в альбомном рейтинге, что стало рекордом для женщин-исполнительниц. И 12 композиций артистки возглавили хит-парад Hot 100. В ноябре 2022 года Свифт стала первым артистом, чьи песни заняли все десять верхних строчек Hot 100 благодаря альбому Midnights, а в 2024 году она побила собственный рекорд — первые 14 позиций чарта заняли композиции из ее альбома The Tortured Poets Department. Певица четырежды признавалась артисткой года по версии Billboard: в 2009, 2015, 2023 и 2024 годах.

На втором месте в списке лучших артистов XXI века оказался рэпер Дрейк, тройку лидеров замкнула певица Рианна. Также в топ-10 попали Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Бейонсе, Ариана Гранде и Адель.

Ранее Тейлор Свифт уже становилась обладательницей уникальных достижений. Так, в конце 2023 года она вошла в число долларовых миллиардеров, тогда ее состояние оценивалось $1,1 млрд. А в конце 2024 года стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии Forbes.

Тейлор Свифт
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