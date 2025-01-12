Тейлор Свифт признана самой успешной артисткой XXI века

Певица Тейлор Свифт стала самой успешной исполнительницей XXI века по версии музыкального журнала Billboard.

Рейтинг подводит итоги первых 25 лет XXI века и учитывает успехи исполнителей в песенном и альбомном хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200. При этом Тейлор Свифт удалось прочно закрепиться на лидирующей позиции, несмотря на то, что ее дебют в чартах состоялся лишь в июле 2006 года с синглом Tim McGraw.

С тех пор 14 пластинок Свифт заняли первое место в альбомном рейтинге, что стало рекордом для женщин-исполнительниц. И 12 композиций артистки возглавили хит-парад Hot 100. В ноябре 2022 года Свифт стала первым артистом, чьи песни заняли все десять верхних строчек Hot 100 благодаря альбому Midnights, а в 2024 году она побила собственный рекорд — первые 14 позиций чарта заняли композиции из ее альбома The Tortured Poets Department. Певица четырежды признавалась артисткой года по версии Billboard: в 2009, 2015, 2023 и 2024 годах.

На втором месте в списке лучших артистов XXI века оказался рэпер Дрейк, тройку лидеров замкнула певица Рианна. Также в топ-10 попали Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Бейонсе, Ариана Гранде и Адель.

Ранее Тейлор Свифт уже становилась обладательницей уникальных достижений. Так, в конце 2023 года она вошла в число долларовых миллиардеров, тогда ее состояние оценивалось $1,1 млрд. А в конце 2024 года стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии Forbes.