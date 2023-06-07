До 9 июня 2023 года продлён приём заявок на XXIV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке ИД «Коммерсантъ», будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях.

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров: Из года в год число желающих принять участие в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров» не снижается. Повышенное внимание к участию в проекте не только со стороны представителей столичных компаний, но и большого числа региональных говорит о том, что рейтинг представляет интерес для делового сообщества всей России. Реагируя на обращения компаний, бизнес-процессы которых не позволили подать заявку в изначально обозначенные сроки, оргкомитет Ассоциации менеджеров принял решение о продлении приёма заявок. Тем самым дать возможность максимальному числу кандидатов присоединиться к проекту.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших». Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Официальный классификатор рейтинга 2023 года включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга было представлено новое функциональное направление — «Директор по цифровой трансформации».

Партнёр — «Коммерсантъ».

Генеральный информационный партнёр — «РИА Новости».

Генеральный телевизионный партнёр — АО «Телекомпания НТВ».

Генеральный радиопартнёр — Business FM.

Генеральный медиапартнёр — ТАСС.

Официальный медиапартнёр — Rambler&Co.

Стратегический партнёр — АЭИ «Прайм».

Официальный информационный партнёр — «Аргументы и факты».

Мультимедийный информационный партнёр — «Вечерняя Москва».

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