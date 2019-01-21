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18+
21.01.2019 в 18:35

«КоммерсантЪ» приглашает на арт-вечер «Современное искусство. Новое прочтение»

Мероприятие будет посвящено обсуждению арт-трендов и новым популярным направлениям

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ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в арт-вечере «КоммерсантЪ» на тему «Современное искусство. Новое прочтение», который состоится 31 января 2019 года по адресу: Москва-Сити, башня «Меркурий Тауэр», зал Mercury Space (1-ый Красногвардейский проезд, дом 15).

Мероприятие будет посвящено обсуждению арт-трендов, новым популярным направлениям, а так же попыткам вместе с экспертами ответить на вопрос как правильно «читать» современное искусство. И главное, у каждого из участников будет возможность пообщаться с интересными людьми и получить заряд арт-позитива для отличного настроения!

Программа вечера:

16:30 -17:00. Приветственный кофе. Регистрация

17:00 -18:00. Лекция «Современное искусство. Как перестать бояться и начать получать удовольствие».

Лекторы:

  • Александр Щуренков, главный редактор «Коммерсантъ Арт»
  • Сергей Гущин, коллекционер, основатель галереи и образовательного арт-клуба Fragment, соавтор книги-бестселлера «Современное искусство и как перестать его бояться»

18:00 -18:30. Коктейль

18:30 -19:00. Дискуссия. Тема: «Современное искусство. Новое прочтение»

Модератор:

  • Александр Щуренков, главный редактор «Коммерсантъ Арт»

Спикеры:

  • Маргарита Пушкина, коллекционер, основатель ярмарки и фонда поддержки современного искусства Cosmoscow
  • Анастасия Карнеева, сооснователь консалтинговой компании в области искусства SmartArt, экс-глава российского представительства аукционного дома Christie`s
  • Александра Пирогова, российская художница, участница Венецианской биеннале 2017 года (национальный павильон России)
  • Симон Мраз, организатор художественных проектов, куратор, директор Австрийского культурного форума в Москве
  • Сергей Гущин, коллекционер, основатель галереи и образовательного арт-клуба Fragment, соавтор книги-бестселлера «Современное искусство и как перестать его бояться»

С 19:30. Фуршет. Неформальное общение

Подробнее по ссылке

По вопросам участия: София Агамалян agamalyan@kommersant.ru +7 (917) 508-18-00

По вопросам выступления: Мария Синдинская msindinskaya@kommersant.ru +7 (910) 447-01-15

Мы будем рады видеть вас!

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