Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода»

«Арт.Молодость» — проект арт-кластера «Таврида», бренд одежды, главная идея которого — говорить на актуальные темы через искусство. Совместно с современным художником Рустамом Усмановым он выпустил новую коллекцию одежды, посвященную традиционным ценностям. Чтобы воплотить идею отечественного культурного кода, автор соединил противоположности: традиции и инновации, образы из русской культуры и диджитал-элементы. А главным героем коллекции стал наличник. Подробностями с Sostav поделились пресс-служба «Таврида.АРТ».

В своих работах художник и мультидисциплинарный дизайнер Рустам Усманов часто размышляет об идентичности русской культуры, а одной из особенностей его творческого почерка можно считать сочетание традиций, технологий и современного искусства. Поэтому неудивительно, что и в дизайне новой коллекции эти мотивы нашли свое место: кокошник и стаканчик с кофе, валенки и смайлики — только, конечно, в актуальном прочтении. А у наличника — главная символическая роль, он буквально становится окном из прошлого в будущее, соединяя их в единую историю.

Рустам Усманов, художник и дизайнер: Мне всегда проще строить какие-то образы на контрастах, с этим не было никаких сложностей. Но надо сказать, изначально у нас чуть иначе выглядел эскиз — я хотел использовать в нем немного другие образы, например, матрешку. Но в итоге мы выбирали наши визуальные элементы, исходя из схожести с архитектурной формой наличника. У него же есть канон, мы понимаем, что сбоку должны быть колоновидные, вытянутые элементы. А верхушка должна быть увенчана — я хотел что-то купольное, и кокошник очень хорошо подошёл под эту форму. Симметричные лебеди своим изгибом как раз тоже перекликаются с традиционными элементами наличника. То есть мы отталкивались не только от самого образа, но ещё и от его роли в построении всей композиции.

Символичный посыл коллекции, также отраженный в одном из вариантов дизайна, укладывается во фразу «Культурный код вечный» и говорит о том, что каждый элемент из нашего «культурного прошлого» с легкостью может найти свое место и в современности. Над лаконичной формулировкой долго работала команда бренда, раскручивая вокруг «Культурного кода» разные смысловые акценты.