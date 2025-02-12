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18+
12.02.2025 в 18:50

Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода»

В коллаборации с художником Рустамом Усмановым сошлись вместе образы из русской культуры и современный дизайн

«Арт.Молодость» — проект арт-кластера «Таврида», бренд одежды, главная идея которого — говорить на актуальные темы через искусство. Совместно с современным художником Рустамом Усмановым он выпустил новую коллекцию одежды, посвященную традиционным ценностям. Чтобы воплотить идею отечественного культурного кода, автор соединил противоположности: традиции и инновации, образы из русской культуры и диджитал-элементы. А главным героем коллекции стал наличник. Подробностями с Sostav поделились пресс-служба «Таврида.АРТ».

В своих работах художник и мультидисциплинарный дизайнер Рустам Усманов часто размышляет об идентичности русской культуры, а одной из особенностей его творческого почерка можно считать сочетание традиций, технологий и современного искусства. Поэтому неудивительно, что и в дизайне новой коллекции эти мотивы нашли свое место: кокошник и стаканчик с кофе, валенки и смайлики — только, конечно, в актуальном прочтении. А у наличника — главная символическая роль, он буквально становится окном из прошлого в будущее, соединяя их в единую историю.

Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода» Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода» Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода» Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода» Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода» Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода» Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода»

Рустам Усманов, художник и дизайнер:

Мне всегда проще строить какие-то образы на контрастах, с этим не было никаких сложностей. Но надо сказать, изначально у нас чуть иначе выглядел эскиз — я хотел использовать в нем немного другие образы, например, матрешку. Но в итоге мы выбирали наши визуальные элементы, исходя из схожести с архитектурной формой наличника. У него же есть канон, мы понимаем, что сбоку должны быть колоновидные, вытянутые элементы. А верхушка должна быть увенчана — я хотел что-то купольное, и кокошник очень хорошо подошёл под эту форму. Симметричные лебеди своим изгибом как раз тоже перекликаются с традиционными элементами наличника. То есть мы отталкивались не только от самого образа, но ещё и от его роли в построении всей композиции.

Символичный посыл коллекции, также отраженный в одном из вариантов дизайна, укладывается во фразу «Культурный код вечный» и говорит о том, что каждый элемент из нашего «культурного прошлого» с легкостью может найти свое место и в современности. Над лаконичной формулировкой долго работала команда бренда, раскручивая вокруг «Культурного кода» разные смысловые акценты.

Ксения Мурзайкина, продакт-менеджер «Арт.Молодости»:

Мы шли к этому слогану, перебирая разные варианты формулировок и звучаний, так как хотелось получить идеальную смысловую комбинацию — формулу, которая целиком раскрыла бы понимание нашей идеи. Были, например, такие формулировки: «Культурный код в каждом», «Носитель культурного кода», но в итоге у нас выстроилась четкая мысль: «Эпоха новая, культурный код — вечный». В ней и сошлось все: мы, представители поколения нового времени, а во всех нас — ДНК-код, вечный, бессмертный и культурный. Потом, уже на этапе дизайна, мы решили сократить наш слоган до финальной формулировки «Культурный код вечный», но, думаю, нам удалось сохранить глубину и глобальность содержания.

Таврида Рустам Усманов Арт.Молодость
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