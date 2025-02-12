Новая коллекция от «Арт.Молодости» предлагает стать носителем «Культурного кода»

«Арт.Молодость» — проект арт-кластера «Таврида», бренд одежды, главная идея которого — говорить на актуальные темы через искусство. Совместно с современным художником Рустамом Усмановым он выпустил новую коллекцию одежды, посвященную традиционным ценностям. Чтобы воплотить идею отечественного культурного кода, автор соединил противоположности: традиции и инновации, образы из русской культуры и диджитал-элементы. А главным героем коллекции стал наличник. Подробностями с Sostav поделились пресс-служба «Таврида.АРТ».
В своих работах художник и мультидисциплинарный дизайнер Рустам Усманов часто размышляет об идентичности русской культуры, а одной из особенностей его творческого почерка можно считать сочетание традиций, технологий и современного искусства. Поэтому неудивительно, что и в дизайне новой коллекции эти мотивы нашли свое место: кокошник и стаканчик с кофе, валенки и смайлики — только, конечно, в актуальном прочтении. А у наличника — главная символическая роль, он буквально становится окном из прошлого в будущее, соединяя их в единую историю.
Рустам Усманов, художник и дизайнер:
Мне всегда проще строить какие-то образы на контрастах, с этим не было никаких сложностей. Но надо сказать, изначально у нас чуть иначе выглядел эскиз — я хотел использовать в нем немного другие образы, например, матрешку. Но в итоге мы выбирали наши визуальные элементы, исходя из схожести с архитектурной формой наличника. У него же есть канон, мы понимаем, что сбоку должны быть колоновидные, вытянутые элементы. А верхушка должна быть увенчана — я хотел что-то купольное, и кокошник очень хорошо подошёл под эту форму. Симметричные лебеди своим изгибом как раз тоже перекликаются с традиционными элементами наличника. То есть мы отталкивались не только от самого образа, но ещё и от его роли в построении всей композиции.
Символичный посыл коллекции, также отраженный в одном из вариантов дизайна, укладывается во фразу «Культурный код вечный» и говорит о том, что каждый элемент из нашего «культурного прошлого» с легкостью может найти свое место и в современности. Над лаконичной формулировкой долго работала команда бренда, раскручивая вокруг «Культурного кода» разные смысловые акценты.
Ксения Мурзайкина, продакт-менеджер «Арт.Молодости»:
Мы шли к этому слогану, перебирая разные варианты формулировок и звучаний, так как хотелось получить идеальную смысловую комбинацию — формулу, которая целиком раскрыла бы понимание нашей идеи. Были, например, такие формулировки: «Культурный код в каждом», «Носитель культурного кода», но в итоге у нас выстроилась четкая мысль: «Эпоха новая, культурный код — вечный». В ней и сошлось все: мы, представители поколения нового времени, а во всех нас — ДНК-код, вечный, бессмертный и культурный. Потом, уже на этапе дизайна, мы решили сократить наш слоган до финальной формулировки «Культурный код вечный», но, думаю, нам удалось сохранить глубину и глобальность содержания.